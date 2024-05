Vladímir Putin y sus amenazas de conflicto global en lo que va del año

El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó este martes a Europa con “graves consecuencias” en caso de que los países pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) permitan a Ucrania el uso de armamento occidental contra objetivos en su territorio.

"Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de Estados con territorios pequeños, pero densamente poblados", dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a Uzbekistán.

Putin subrayó que "ese factor es el que deben tener en cuenta antes de hablar sobre el lanzamiento de ataques contra el interior de territorio ruso".

"Esta constante escalada puede tener graves consecuencias y si esas graves consecuencias se hacen notar en Europa, ¿cómo reaccionará Estados Unidos?", dijo Putin, quien aludió a la paridad nuclear entre ambas superpotencias.

Agregó: "¿Acaso desean un conflicto global?".

En alusión a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necesidad de permitir a Kiev atacar Rusia con armamento occidental, Putin aseguró que éste no puede no saber que las armas de alta precisión de largo alcance no pueden ser lanzadas sin el empleo de satélites espías occidentales.

Amenazas de Putin en lo que va del año

Esta no es la primera vez que el mandatario ruso, desde que empezó la guerra con Ucrania, el 24 de febrero del 2022, amenaza con recurrir al arsenal de armas nucleares que posee para advertir a sus oponentes que está dispuesto a tomar riesgos y de llevar la escalada del conflicto hacia un nuevo nivel.

En lo que va del año hasta la fecha, contando con la beligerancia de este martes, se registran por lo menos seis amenazas de conflictos globales por parte de Vladímir Putin.

Vladímir Putin dice a Occidente que es "imposible" derrotar a Rusia en Ucrania

El pasado 8 de febrero, Putin dijo a Occidente que es "imposible" una derrota de Rusia en Ucrania, en una larga entrevista con el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson, transmitida este jueves.

Carlson, cercano al candidato a la Casa Blanca y expresidente republicano Donald Trump, hizo pocas preguntas difíciles y escuchó los puntos de vista de Putin sobre la historia rusa, retratando al país como una víctima de las traiciones occidentales.

El presidente ruso defendió su decisión de invadir Ucrania en febrero de 2022 y dijo que Occidente ahora se da cuenta de que Rusia no será derrotada, a pesar de la ayuda de Estados Unidos, Europa y la OTAN a Kiev.

"Ha habido alboroto y gritos sobre infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla pero ahora aparentemente se están dando cuenta de que es difícil lograrlo, si es que es posible. En mi opinión, es imposible por definición", afirmó. "Nunca va a ocurrir".

Aprovechó además para transmitir un mensaje al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos, bajo influencia de Trump, son cada vez más reacios a seguir respaldando a Ucrania con armas y ayuda militar.

"Le diré lo que estamos diciendo sobre este asunto y lo que estamos transmitiendo a los líderes estadounidenses. Si realmente quieren dejar de combatir, deben dejar de suministrar armas", dijo.

A la pregunta de si Moscú consideraría invadir otros países de la región como Polonia y Letonia, que son miembros de la OTAN, o en general en todo el continente europeo, Putin respondió que "no tenía interés".

"¿Puede imaginar un escenario en el que envíe tropas rusas a Polonia?", le preguntó Carlson. "Sólo en un caso, si Polonia ataca a Rusia", respondió Putin. Y añadió: "No tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni ningún otro lugar. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Sencillamente, no tenemos ningún interés".

Advierte a Occidente que Rusia "tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios"

Mientras que el 29 de febrero advirtió a la OTAN que las consecuencias del despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían "trágicas", al tiempo que tachó de "disparate" las acusaciones de que Moscú se plantee atacar Europa.



"Han empezado a hablar sobre la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares de la OTAN, pero recordamos la suerte de aquellos que en su momento enviaron tropas al territorio de nuestro país, pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas", dijo Putin durante el discurso sobre el estado de la nación ante ambas cámaras del Parlamento ruso.



Putin subrayó que las potencias occidentales deben entender que Rusia "también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios".



A su vez, acusó a Occidente de olvidar lo que es la guerra y de provocar "los conflictos en Ucrania, Oriente Medio y otras regiones del mundo".



"Y siguen mintiendo. Ahora, sin ningún pudor, aseguran que Rusia supuestamente se propone atacar Europa. Pero nosotros sabemos bien que se trata de simples disparates", afirmó.

Asegura que el arsenal nuclear ruso es más moderno y avanzado que el de EE.UU.

El 14 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que su "moderno" arsenal nuclear siempre está "listo" para una guerra, una advertencia a la que Estados Unidos reaccionó asegurando que no tiene indicios del posible uso de estas armas en Ucrania.

Los países occidentales acusan al presidente ruso de lanzar amenazas veladas sobre un posible conflicto nuclear, especialmente en el país vecino.

En una entrevista en la televisión estatal, Putin elogió la tríada nuclear rusa, en referencia a las tres maneras de lanzar armas nucleares, por tierra, mar y aire.

"Nuestra tríada, la tríada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos realmente esas tríadas. Y hemos avanzado mucho más aquí", dijo.

Vladímir Putin agregó que su país está "listo" para un conflicto nuclear, pero que nunca ha pensado en usar armas nucleares en Ucrania.

"¿Por qué deberíamos usar medios de destrucción masiva? Nunca ha habido tal necesidad", dijo, subrayando que la doctrina militar rusa prevé el uso de armas de este tipo solo si la existencia de Rusia se ve amenazada o en caso de "un ataque a nuestra soberanía e independencia".

Ordena maniobras con armas nucleares tácticas

Vladímir Putin, ordenó el pasado 6 de mayo a las Fuerzas Armadas realizar "en breve" maniobras con armas nucleares tácticas debido a las "amenazas" de Occidente, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante los ejercicios se llevarán a cabo una serie de actividades (...) para la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas", señala el comunicado castrense.



Estas maniobras con misiles, en las que participará tanto la aviación como la Armada, serán efectuadas por las fuerzas del Distrito Militar Sur, que limita con Ucrania.

Además, añade la nota, los ejercicios buscan "mejorar el nivel de preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de realizar misiones de combate".

El Ejército ruso se propone "garantizar de manera incondicional la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a las declaraciones provocadoras y las amenazas vertidas por ciertos dirigentes occidentales contra la Federación Rusa".

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que los ejercicios son una respuesta a las afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, y de otros altos funcionarios británicos.

"Ellos hablaron sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos. Esa es una nueva espiral de escalada de la tensión. No tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales", dijo.

En declaraciones a "The Economist", Macron había manifestado que no descartaba el envío de tropas de la OTAN a territorio ucraniano.

Por tal motivo, varios altos funcionarios rusos sugirieron el posible uso de armas nucleares tácticas en territorio ucraniano, al tiempo que se han opuesto al posible emplazamiento de dicho tipo de armamento por parte de EEUU en el Reino Unido.

Además, Putin aprobó en su momento el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, país desde cuyo territorio las tropas rusas entraron en Ucrania en los primeros días de la actual guerra.

Vladímir Putin advierte que las fuerzas nucleares estratégicas rusas están "siempre en alerta"

Vladimir Putin advirtió el 9 de mayo, durante la conmemoración de la victoria soviética frente a los nazis en 1945, que las fuerzas nucleares estratégicas están "siempre" en alerta, en medio de tensiones con occidente por el conflicto en Ucrania.

El presidente ruso presidió el desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar el Día de la Victoria, en el que participan más de 9.000 militares, según medios rusos, así como vehículos blindados, lanzamisiles y aviones.

"Rusia hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento global, pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas [nucleares] están siempre en alerta", dijo el presidente ruso.

En otra señal de la ruptura cada vez más profunda con occidente, Putin ordenó recientemente ejercicios nucleares tácticos con la participación de tropas estacionadas cerca de Ucrania, en respuesta a las "amenazas" occidentales dirigidas a Rusia.

Putin acusó a occidente de querer "olvidar las lecciones" de la Segunda Guerra Mundial y afirmó que Rusia, que se presenta como un contrapeso a la influencia anglosajona, rechaza "la pretensión de exclusividad" de cualquier gobierno o alianza.

Luego reafirmó que Rusia, en pleno conflicto en Ucrania, vive un "período difícil". "El destino de la patria y su futuro dependen de cada uno de nosotros", dijo, recordando a los "héroes" que luchan por Moscú en el frente.

Putin, de 71 años, presenta el asalto a Ucrania como un conflicto existencial para su país en una lucha contra un gobierno ucraniano que califica de "neonazi".

(Con información de AFP y EFE)