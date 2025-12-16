Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 16 de diciembre?

Consulta cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del 16 de diciembre.

Continúa la tendencia al alza del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela en las últimas semanas. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 16 de diciembre, la cotización del dólar BCV es de 273,58610000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 16 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 273,58610000 bolívares digitales en la apertura del 16 de diciembre.