Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 16 de diciembre?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 16 de diciembre
Consulta cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del 16 de diciembre.

Continúa la tendencia al alza del tipo de cambio del dólar oficial en Venezuela en las últimas semanas. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 16 de diciembre, la cotización del dólar BCV es de 273,58610000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.


¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 16 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como fin difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 273,58610000 bolívares digitales en la apertura del 16 de diciembre. 

Dólar BCV hoy 16 de diciembre
¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, martes 16 de diciembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy martes 16 de diciembre.


La meta de Maduro para la economía venezolana en 2026

El último lunes, el presidente Nicolás Maduro compartió sus ambiciones en materia de economía para el 2026 y detalló que apunta a producir todos los bienes en el país en busca de sustituir las importaciones.

“Tenemos que producir todos los bienes en Venezuela”, recalcó Maduro, destacando que esta directriz surge “del propio proceso social, científico y económico” del país, con la meta de “vivir de nuestros esfuerzos y capacidades”

