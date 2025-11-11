Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este martes 11 de noviembre?

Revisa en cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del martes 11 de noviembre.

Persiste la tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela y registró un ligero incremento en comparación a su cierre anterior. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del martes 11 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 231,09380000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 11 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 231,09380000 bolívares digitales en la apertura del 11 de noviembre.