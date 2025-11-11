Últimas Noticias
Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este martes 11 de noviembre?

Conoce el precio del dólar BCV en Venezuela hoy martes 11 de noviembre
Conoce el precio del dólar BCV en Venezuela hoy martes 11 de noviembre | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Revisa en cuánto cotiza el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en la apertura del martes 11 de noviembre.

Persiste la tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela y registró un ligero incremento en comparación a su cierre anterior. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del martes 11 de noviembre, la cotización del dólar BCV es de 231,09380000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. A continuación, revisa cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar.


¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 11 de noviembre?

El Banco Central de Venezuela tiene como responsabilidad difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 231,09380000 bolívares digitales en la apertura del 11 de noviembre.

Dólar BCV hoy 11 de noviembre
Dólar BCV hoy 11 de noviembre | Fuente: BCV

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, martes 11 de noviembre?

Por su parte, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy martes 11 de noviembre.


Los patrones del gasto de las familias venezolanas

Un reciente análisis de consumo del Atenas Grupo dio a conocer que los patrones de gastos de las familias en Venezuela exhiben un panorama económico con mucha presión, llegando a ocupar el 52% del presupuesto familiar los fondos destinados a alimentación y transporte. Así, muchas familias ven complicaciones para completar los gastos claves.

Cabe señalar que las telecomunicaciones y educación también consumen 7% y 8% respectivamente. Por su parte, el bienestar, la salud y los servicios básicos tienen cada uno alrededor del 6% y 4%. En el fondo de la lista, la recreación apenas implica un 2% del gasto total.


Tags
Dólar BCV Banco Central de Venezuela DolarToday precio del dólar en Venezuela

