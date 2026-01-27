Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 27 de enero del 2026?

La brecha entre el tipo de cambio del dólar oficial y el paralelo en Venezuela volvió a sufrir un salto significativo pese al recorte registrado en las últimas semanas. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? En la apertura del 27 de enero, la cotización del dólar BCV es de 358,92470000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 27 de enero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 358,92470000 bolívares digitales en la apertura del 27 de enero.