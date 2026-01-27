Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 27 de enero del 2026?

Dólar BCV hoy 27 de enero | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, martes 27 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 27 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 550,00 bolívares digitales la venta.

Venezuela estima 1,400 millones de dólares de inversión petrolera este 2026

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, compartió sus proyecciones sobre la inversión que llegará al sector hidrocarburos. En ese sentido, prevé que la inversión ascienda a 1.400 millones de dólares.

“El año pasado la inversión fue casi de 900 millones de dólares y para este año se estima y se proyecta una inversión de 1.400 millones de dólare”, manifestó la jefa de Estado encargada durante la reunión de consulta pública de la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos.

En medio de ese contexto, la petrolera Chevron se pronunció y aseguró que se encuentra “preparada” para continuar aportando su experiencia en cuanto a la extracción de crudo en Venezuela, ello en medio de la intervención militar estadounidense en el país.