Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 20 de enero del 2026?

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo en la apertura del 20 de enero del 2026.

El dólar paralelo viene registrando una caída regular en los últimos días en Venezuela y, con ello, el tipo de cambio ha sufrido alteraciones, lo cual se ve reflejado en el precio de diferentes productos. . ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? En la apertura del 20 de enero, la cotización del dólar BCV es de 344,50710000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 20 de enero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 344,50710000 bolívares digitales en la apertura del 20 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, martes 20 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 20 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 415 bolívares digitales la venta.

Señales de estabilización del bolívar tras ventas petroleras a EE.UU.

Venezuela vive un pequeño respiro a su crisis económica luego de que el dólar registrase una caída significativa frente al bolívar digital y con ello la moneda nacional exhibe señales de estabilización, ello tras inyecciones de divisas del sector petrolero y tras un acuerdo con Estados Unidos.

Diferentes reportes indican que se han reducido los precios de algunos productos, por lo cual los ciudadanos aprecian los efectos de esta caída del dólar. Así, el panorama es alentador ante años de crisis económica, reducción de salarios, hiperinflación y el aumento de la dependencia de remesas y divisas para subsistir.

