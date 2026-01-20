Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 20 de enero del 2026?

El dólar paralelo viene registrando una caída regular en los últimos días en Venezuela y, con ello, el tipo de cambio ha sufrido alteraciones, lo cual se ve reflejado en el precio de diferentes productos. . ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? En la apertura del 20 de enero, la cotización del dólar BCV es de 344,50710000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, martes 20 de enero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 344,50710000 bolívares digitales en la apertura del 20 de enero.