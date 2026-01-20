Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 20 de enero del 2026?

Dólar BCV hoy 20 de enero del 2026 | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, martes 20 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 20 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 415 bolívares digitales la venta.

Señales de estabilización del bolívar tras ventas petroleras a EE.UU.

Venezuela vive un pequeño respiro a su crisis económica luego de que el dólar registrase una caída significativa frente al bolívar digital y con ello la moneda nacional exhibe señales de estabilización, ello tras inyecciones de divisas del sector petrolero y tras un acuerdo con Estados Unidos.

Diferentes reportes indican que se han reducido los precios de algunos productos, por lo cual los ciudadanos aprecian los efectos de esta caída del dólar. Así, el panorama es alentador ante años de crisis económica, reducción de salarios, hiperinflación y el aumento de la dependencia de remesas y divisas para subsistir.