Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 9 de enero del 2026?

En los últimos días se ha registrado una aceleración más rápida en la depreciación del bolívar digital, ello en medio de la tensa situación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 9 de enero, la cotización del dólar BCV es de 325,38940000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 9 de enero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 325,38940000 bolívares digitales en la apertura del 9 de enero.