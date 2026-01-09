Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 9 de enero del 2026?

Dólar BCV hoy 9 de enero en Venezuela | Fuente: BCV

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 9 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 9 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 9,63 bolívares digitales la venta y 9,65 bolívares digitales para la compra.

Tipo de cambio incrementó en 2026 en un 6,52% tras ataque en Venezuela

En la última semana, el dólar oficial ha registrado un aumento sin precedentes luego de presentar un alza de 10 puntos en un solo día el pasado 7 de enero. Entre el 2 y 8 de enero, hubo un incremento del 6,52% por dólar, exhibiéndose así una aceleración más rápida.

Así, se aprecian los efectos del ataque de Estados Unidos contra Venezuela en el que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero. Tras ello, se ha registrado un aumentado de 3 a 10 puntos porcentuales por día en el tipo de cambio, siendo los más perjudicados los ciudadanos venezolanos.