Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 9 de enero del 2026?

Precio del dólar oficial y paralelo en Venezuela hoy 9 de enero | Fuente: Andina
Revisa cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo durante la apertura del 9 de enero del 2026.

En los últimos días se ha registrado una aceleración más rápida en la depreciación del bolívar digital, ello en medio de la tensa situación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 9 de enero, la cotización del dólar BCV es de 325,38940000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.


¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 9 de enero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 325,38940000 bolívares digitales en la apertura del 9 de enero.

Dólar BCV hoy 9 de enero en Venezuela
¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 9 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 9 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 9,63 bolívares digitales la venta y 9,65 bolívares digitales para la compra.

Tipo de cambio incrementó en 2026 en un 6,52% tras ataque en Venezuela

En la última semana, el dólar oficial ha registrado un aumento sin precedentes luego de presentar un alza de 10 puntos en un solo día el pasado 7 de enero. Entre el 2 y 8 de enero, hubo un incremento del 6,52% por dólar, exhibiéndose así una aceleración más rápida.

Así, se aprecian los efectos del ataque de Estados Unidos contra Venezuela en el que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero. Tras ello, se ha registrado un aumentado de 3 a 10 puntos porcentuales por día en el tipo de cambio, siendo los más perjudicados los ciudadanos venezolanos.

