Incertidumbre sobre situación en Venezuela complica escenarios para el retorno de migrantes, señala especialista

El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro genera diversos escenarios respecto del futuro del país caribeño y cómo el Gobierno de Donald Trump lo manejará de cara a una transición.

El arresto y traslado del líder chavista a Estados Unidos ha sido celebrado por la diáspora venezolana alrededor del globo, pero también les genera incertidumbre precisamente por cuál será el futuro de su país, ahora bajo control estadounidense. Así lo señaló Carlos González, especialista en asuntos fronterizos, quien analizó en RPP lo que sigue para Venezuela.

“Una gran cantidad de venezolanos quisieran regresar a Venezuela lo más pronto posible, pero la incertidumbre actual acerca del gobierno de Estados Unidos, acerca de que digan que van a administrar el país de Venezuela, es todavía incierto”, indicó.

“Por el momento, todo lo que están escuchando y lo que más les importa son sus familiares y por supuesto sus propiedades y lo más importante son la gran cantidad de remeses que ellos envían periódicamente a Venezuela para que sus familiares puedan comer”, añadió.

Posibilidad de más ataques

En esa línea, el especialista indicó que, si bien no hay certeza respecto de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ello no descarta que la administración de Donald Trump ejecute nuevos ataques militares en Caracas, amparado en la ley estadounidense.

Explicó que el Congreso de Estados Unidos no tiene que aprobar las acciones militares de su Ejército debido a un cambio reciente en la norma que les permite operar cuando se trata de casos de terrorismo.

“El estado de derecho es una parte vital de todo tipo de acción bélica en Estados Unidos y el mundo, el Congreso tiene que aprobarla y todo lo demás, pero debido a situaciones legales que se han establecido por medio de la Ley Patriota y también de cambiar algunos títulos de por ejemplo narcotráfico por terrorismo, al aplicar esa frase se le hace legal una intervención de ese tipo de acuerdo con el presidente Trump”, señaló.