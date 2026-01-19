Nicolás Maduro: 72 % de peruanos está a favor del operativo estadounidense que logró su captura

La última encuesta de CPI, presentada en exclusiva en RPP, recoge la opinión de la población peruana con respecto a la situación del encarcelado exmandatario.

El 72.7 % de peruanos a nivel nacional señaló estar de acuerdo con la operación militar del Gobierno de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, quien hoy está preso en Nueva York afrontando un proceso judicial. Esto de acuerdo con la última encuesta de CPI presentada en exclusiva en RPP.

Según el sondeo, apenas el 15.3 % está en contra de la medida y solo el 12 % no precisa. Con respecto a la población que mostró su desacuerdo con el operativo militar, el principal argumento es que se trata de un atentado contra la soberanía y la libertad de Venezuela.

La encuesta de CPI también consulta a los encuestados si la captura de Nicolás Maduro beneficia o no al Perú. En ese aspecto, el 44.4 % asegura que esta noticia no tiene ningún impacto para el país; mientras que el 38.1 % opina lo contrario.

Con respecto a ese 38.1 % de encuestados que opina que este hecho beneficia al Perú, el sondeo arroja que el 44.2 % de dicho grupo consideran que con la reclusión de Maduro en Estados Unidos permitirá a los venezolanos regresar a su país.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 al 16 de enero del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.