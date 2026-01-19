Vladímir Putin es invitado por Donald Trump para integrar la Junta de la Paz, según el Kremlin

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin.

"Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov expresó su confianza en "aclarar todas las dudas" en los próximos contactos con los estadounidenses.

Precisamente, Putin convocó este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, sin que se conozca la agenda de los temas a tratar.

Según se anunció, la Junta estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.