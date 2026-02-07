Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 7 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 7 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Cusco FC por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | ADT vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Atlético Grau vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Cusco FC vs Universitario - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga1 - España

10:15 a.m. | Barcelona vs Mallorca

12:30 p.m. | Sevilla vs Girona

3:00 p.m. | Real Sociedad vs Elche

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:00 p.m. | Genoa vs Napoli - ESPN 4, Disney+

2:45 p.m. | Fiorentina vs Torino - ESPN 4, Disney+

