Partidos de hoy, sábado 7 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Cusco FC por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
1:00 p.m. | ADT vs Sport Boys - L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Atlético Grau vs Sport Huancayo - L1 Max, L1 Play
8:00 p.m. | Cusco FC vs Universitario - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga1 - España
10:15 a.m. | Barcelona vs Mallorca
12:30 p.m. | Sevilla vs Girona
3:00 p.m. | Real Sociedad vs Elche
Partidos de hoy, Serie A - Italia
12:00 p.m. | Genoa vs Napoli - ESPN 4, Disney+
2:45 p.m. | Fiorentina vs Torino - ESPN 4, Disney+