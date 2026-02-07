Marina de Guerra advierte que habrá oleaje anómalo en el litoral norte y centro hasta el 10 de febrero

En RPP, el comandante Marco Bartens dijo que este tipo de oleaje es común durante la temporada de verano a raíz de los cambios en los sistemas atmosféricos del Pacífico.

A tomar precauciones. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó sobre la ocurrencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral norte y centro del país, fenómeno que se extenderá hasta el 10 de febrero.

En La Rotativa del Aire, el comandante Marcos Bartens, capitán de fragata de la Marina, explicó que el Aviso Especial de Oleaje N.º 03-26 fue emitido el miércoles, 4 de febrero, tras el monitoreo de las condiciones oceanográficas en el Pacífico.

Bartens detalló que en el litoral norte el oleaje pasó de ligero a moderado desde la noche del viernes, mientras que en el litoral centro el incremento a condiciones moderadas se registra desde el sábado.

El oficial indicó que este tipo de oleaje proveniente del norte es común durante la temporada de verano a raíz de los cambios en los sistemas atmosféricos del Pacífico.

“En esta época del año es muy común que el anticiclón del Pacífico Sur se debilite y se desplace hacia el suroeste, mientras que el anticiclón del Pacífico Norte baja y se aproxima a nuestro litoral”, explicó.

Según precisó, las bajas presiones asociadas a este sistema generan vientos intensos y constantes que forman “trenes de ola” que se desplazan por el océano hasta llegar a la costa peruana.

Bartens también advirtió que la actual fase de luna llena puede incrementar el impacto del oleaje, lo que podría generar olas de mayor tamaño de manera repentina.

🌊 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗢𝗟𝗘𝗔𝗝𝗘 𝗡.º 𝟬𝟯

🗓️ 𝗗𝗲𝗹 𝟬𝟲 𝗮𝗹 𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼



⚠️ Oleaje ligero a moderado del noroeste afectará el litoral norte y centro.

🔍 Mayor incidencia en playas abiertas y semiabiertas.

✅ Litoral sur: condiciones normales. pic.twitter.com/tuxB8mudD1 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) February 5, 2026

“Muy aparte de que estamos pasando de condiciones normales a ligeras y moderadas, nos encontramos en una fase lunar de luna llena, que incrementa el nivel y el impacto del oleaje. Puede ser sorpresivo, con olas de mayor tamaño, que puede afectar a los bañistas”, indicó.

El comandante recomendó tener cuidado a la hora de realizar actividades recreativas o deportivas en el mar. Explicó que, en condiciones de oleaje moderado, las olas pueden alcanzar aproximadamente el doble de su tamaño habitual.

Asimismo, señaló que las capitanías de puerto evaluarán las condiciones del mar para determinar posibles restricciones a las actividades portuarias, con el fin de garantizar la seguridad de las embarcaciones y de las maniobras en los terminales marítimos.

Este será el estado del litoral hasta el 10 de febrero

a) Litoral Norte (Zona de Tumbes hasta Salaverry): Arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la madrugada del viernes 06, incrementando a moderado en la noche del mismo día y disminuyendo a ligero en la tarde del domingo 08 de febrero.

b) Litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona):

Al sur de Salaverry hasta Supe: Arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la mañana del sábado 07, incrementando a moderado en la tarde del mismo día y disminuyendo a ligero en la mañana del domingo 08 de febrero.

Al sur de Supe hasta San Juan de Marcona: Arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la noche del sábado 07, incrementando a moderado en la madrugada del domingo 08 y disminuyendo a ligero en la noche del mismo día.

c) Litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna): condiciones normales.