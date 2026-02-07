El Real Madrid se queda solo: el FC Barcelona se desvincula oficialmente de la Superliga

El FC Barcelona comunicó oficialmente su retirada del proyecto de la Superliga europea, que buscaba ser un torneo en el que compitan los mejores clubes del continente europeo -como la Euroliga en baloncesto-, impulsado por el Real Madrid.

"EL FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", comunicó de forma breve el club catalán en sus redes oficiales.

Con ello, el Real Madrid queda solo en el proyecto, pese al respaldo de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que consideraba que las normas de la FIFA y UEFA sobre la autorización de competiciones de fútbol de clubes violarían el 'Derecho de la Unión'.

Sin embargo, el tribunal estimó que "una competición como la del proyecto fútbol de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada", según reportó EFE.

La agencia Europa Press, recordó que el pasado 29 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid no avaló el proyecto de la Superliga promovida por la empresa A22 Sports Management y apoyada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aunque sostuvieron que la UEFA y FIFA incurrieron en "abuso de dominio y restricción por objeto al bloquear competidores".

Acercamiento de Laporta con la UEFA

De acuerdo con El País, la decisión confirmó los rumores de los acercamientos que tuvo Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y también de la antigua Asociación Europea de Clubes, ahora llamada en EFC (European Football Clubs).

El diario español reportó que, en octubre de 2025, Laporta llegó a la EFC, que se celebró en Roma, en donde se ofreció como mediador del conflicto entre la UEFA y la Superliga, bajo el respaldo del nuevo formato de la Champions League.

"Ya saben que estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. El Barcelona tiene una posición clara y ya la saben los afectados y quien corresponde", dijo Laporta a los medios al ser preguntado sobre su presencia en Roma.

¿Cómo comenzó el proyecto?

El proyecto Superliga comenzó en abril de 2021, bajo el auspicio del Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, con el respaldo en ese entonces de Barcelona, Atlético de Madrid, AC Milan, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

La idea inicial era una liga de 20 equipos, conformado por los 12 fundadores, tres invitados y cinco más que se clasificaban bajo a sus rendimientos en sus ligas locales.

Sin embargo, al poco tiempo, aficionados ingleses e italianos y hasta la máxima entidad del fútbol, la FIFA, mostraron su oposición a la propuesta, que era alternativa a la Champions League, Europa League y, posteriormente, la Conference League.

Los clubes de Italia e Inglaterra y el Atlético de Madrid se desvincularon del proyecto en los años siguientes, dejando solo al Real Madrid y FC Barcelona.

En 2024, durante la Asamblea General de los socios del Real Madrid, Florentino Pérez reiteró la búsqueda de conseguir la creación de la Superliga porque, aseguró, el modelo actual en Europa a nivel de competición "no funciona".

"El formato será 100 % meritocrático y buscará soluciones a los graves problemas a los que se enfrenta el fútbol. Estamos ante un momento histórico. La sentencia de la Superliga nos devolverá la libertad, como comprobarán en el futuro”, dijo.