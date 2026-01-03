Diosdado Cabello reaparece en público y pide a venezolanos "no facilitarle las cosas al enemigo"

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se pronunció tras el ataque de Estados Unidos a la capital venezolana, Caracas, en donde invocó a "no facilitarle las cosas al enemigo invasor".

Asimismo, tachó de "criminal y terrorista" el ataque de EE.UU. a Venezuela por la madrugada de este sábado 3 de enero.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", añadió Cabello, considerado mano derecha de Nicolás Maduro.

Además, instó a los organismos internacionales un pronunciamiento sobre "esta masacre".

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", cuestionó.

Cabello indicó que Estados Unidos logró "parcialmente" su objetivo, porque el pueblo no salió "desbocado"; sin embargo, no se pronunció directamente sobre el anuncio de la captura de Nicolás Maduro.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Captura de Nicolás Maduro

Como se recuerda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro, tras los bombardeos estadounidenses en la capital de Venezuela, Caracas.

El anuncio del mandatario lo realizó en su cuenta oficial Truth Social y fue confirmado por la Casa Blanca en sus redes sociales.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, indicó Trump.

Diosdado Cabello llama a venezolanos a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo" | Fuente: EFE