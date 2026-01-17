Lapsus de Bad Bunny: mencionó a Chile en vez de Perú durante su primer concierto en Lima y el momento se volvió viral [VIDEO]

Como parte de su gira Debí tirar más fotos, el cantante puertorriqueño Bad Bunny realizó el viernes el primero de los dos conciertos programados en Lima, con el Estadio Nacional a tope. Sin embargo, el boricua cometió un cuestionable desliz al mencionar a Chile, en vez de Perú; lo que generó incomodidad entre los asistentes.

El lapsus se produjo cuando el cantante dio inicio al segmento conocido como La Casita. En ese momento, el 'Conejo malo' apareció en escena luciendo una casaca de la Selección Peruana de Fútbol y, al dirigirse a los asistentes, mencionó por error al país vecino, que había sido su parada previa antes de llegar a Lima.

El momento no tardó en difundirse en redes sociales, donde numerosos videos captaron la escena desde distintos ángulos.

Minutos antes del lapsus, la pantalla gigante del escenario que daba a la Zona Vecinos proyectó un video del sapo animado Concho, personaje de su más reciente álbum. Durante su intervención, habló acerca de las costumbres peruanas y su gastronomía, generando una ovación en el recinto.

Pese al impasse, Bad Bunny mantuvo una interacción constante con el público y reiteró en varias ocasiones su mención a Perú entre canción y canción. Además, uno de sus músicos interpretó la clásica melodía de El cóndor pasa, lo que fue recibido con aplausos por los asistentes.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante su primer concierto en Lima como parte de su gira mundial 'Debí tirar más fotos'.Fuente: EFE

¿Quiénes fueron los invitados en 'La Casita' durante el concierto de Bad Bunny en Lima?

Los fanáticos de Bad Bunny en Lima acamparon en los alrededores del Estadio Nacional desde una semana antes del concierto e ingresaron a sus ubicaciones alrededor de las 3:00 p. m. Varios de ellos fueron vistos llevando la pava, el sombrero de paja asociado a la cultura puertorriqueña.

'La Casita', instalada en uno de los extremos del estadio, también despertó la curiosidad del público por conocer quiénes serían los invitados del 'Conejo Malo'. En algunos videos difundidos en redes sociales se pudo apreciar la presencia de la ex Miss Perú Natalie Vértiz y la modelo Shirley Arica.

De esta manera, Benito Martínez Ocasio inició su espectáculo con temas como La mudanza, Callaíta y Nueva Yol. Posteriormente ingresó a 'La Casita' para interpretar canciones como Tití me preguntó, Me porto bonito, Yo perreo sola y Safaera, entre otros títulos.

La canción exclusiva que el artista eligió para su presentación en Lima fue Si estuviésemos juntos.

"La noche apenas está comenzando. Nosotros estamos aquí única y exclusivamente para que ustedes la pasen bien, que nos olvidemos de todo lo malo que pueda estar ocurriendo y disfrutemos de una noche especial", expresó Bad Bunny durante el concierto.

En otro momento, el cantante se acercó al público para estrechar las manos de algunos asistentes y regresó al escenario principal para interpretar Ojitos lindos, El apagón, Kloufrens, Bokete y Eoo, completando un repertorio de 29 canciones.

Bad Bunny ofrecerá su segunda fecha en Lima este sábado, antes de continuar su gira por Argentina y Brasil en febrero.

🇵🇪🇨🇱 | Bad Bunny confundió el lugar y grito "Chile" durante su concierto en Lima la noche del viernes como parte de su gira mundial. pic.twitter.com/XsFTrq9Ttk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 17, 2026