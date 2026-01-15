Harry Styles vuelve a la música con un álbum de 12 canciones que llegará en marzo

Harry Styles confirmó el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” El anuncio se realizó este jueves en sus redes sociales, donde presentó la portada oficial del disco y la fecha de estreno, prevista para el 6 de marzo.

El proyecto estará compuesto por 12 canciones y contará con la producción ejecutiva de Kid Harpoon, reconocido por su trabajo reciente con David Byrne, exlíder de la banda Talking Heads.

Campaña previa y expectativas por su regreso musical

La noticia se produce tras varios meses de especulación sobre el regreso de Harry Styles a la música.

En la semana previa al anuncio, aparecieron vallas publicitarias y anuncios en distintas ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, Madrid y Roma, con mensajes como We belong together y See you very soon.

Estos elementos formaron parte de una estrategia de difusión que anticipó la confirmación oficial del nuevo álbum.

Un anuncio tras una extensa gira internacional

Antes de este nuevo proyecto discográfico, Harry Styles realizó una gira de casi dos años para promocionar sus álbumes en solitario. Su tour Love on Tour, retrasado por la pandemia, comenzó en septiembre de 2021 y finalizó el 22 de julio de 2023 en Italia.

Durante ese período, el cantante lanzó su tercer álbum, Harry’s House, en mayo de 2022, producción que fue reconocida al año siguiente con el premio Grammy al mejor álbum.

Actividad reciente en redes sociales

A finales de diciembre, las redes sociales de Harry Styles volvieron a registrar actividad cuando el artista compartió un video interpretando en piano su tema instrumental Forever, Forever, grabado durante la última fecha de Love on Tour.

El clip concluye con la frase We belong together proyectada en pantalla, mensaje que luego formaría parte de la campaña previa al anuncio de su nuevo disco.