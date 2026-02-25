AC/DC empezó en Brasil su gira por Latinoamérica (que no incluirá a Perú): este fue el setlist del concierto en Sao Paulo

La legendaria banda australiana AC/DC empezó en Brasil el tramo latinoamericano de su gira mundial Power Up Tour, que lamentablemente no incluirá una escala en Perú.
La agrupación se presentó la noche del martes, 24 de febrero, ante un abarrotado Estadio de Morumbi, en Sao Paulo, donde repasó lo mejor de su extensa discografía.
La jornada empezó con la presentación de la banda estadounidense The Pretty Reckless, liderada por la talentosa Taylor Momsen, conocida también por su participación en producciones como Gossip Girl y El Grinch.
Luego, entraron en escena Brian Johnson, Angus Young y compañía, lo que provocó una auténtica explosión de júbilo en el estadio.
Este fue el setlist del primer concierto de la gira de AC/DC en Latinoamérica:
If You Want Blood (You've Got It)
Back in Black
Demon Fire
Shot Down in Flames
Thunderstruck
Have a Drink on Me
Hells Bells
Shot in the Dark
Stiff Upper Lip
Highway to Hell
Shoot to Thrill
Sin City
Jailbreak
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
High Voltage
Riff Raff
You Shook Me All Night Long
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock
T.N.T.
For Those About to Rock (We Salute You)
El tramo latinoamericano de la gira de AC/DC continuará en Brasil, con otros dos conciertos más en Sao Paulo; tras lo cual la banda australiana visitará Chile (dos conciertos en Santiago), Argentina (tres conciertos en Buenos Aires) y México (tres conciertos en Ciudad de México).