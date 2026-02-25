AC/DC empezó en Brasil su gira por Latinoamérica (que no incluirá a Perú): este fue el setlist del concierto en Sao Paulo

La legendaria banda australiana AC/DC empezó en Brasil el tramo latinoamericano de su gira mundial Power Up Tour, que lamentablemente no incluirá una escala en Perú.

La agrupación se presentó la noche del martes, 24 de febrero, ante un abarrotado Estadio de Morumbi, en Sao Paulo, donde repasó lo mejor de su extensa discografía.

La jornada empezó con la presentación de la banda estadounidense The Pretty Reckless, liderada por la talentosa Taylor Momsen, conocida también por su participación en producciones como Gossip Girl y El Grinch.

Luego, entraron en escena Brian Johnson, Angus Young y compañía, lo que provocó una auténtica explosión de júbilo en el estadio.



Este fue el setlist del primer concierto de la gira de AC/DC en Latinoamérica:

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

El tramo latinoamericano de la gira de AC/DC continuará en Brasil, con otros dos conciertos más en Sao Paulo; tras lo cual la banda australiana visitará Chile (dos conciertos en Santiago), Argentina (tres conciertos en Buenos Aires) y México (tres conciertos en Ciudad de México).

