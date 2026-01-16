Últimas Noticias
Los Mirlos recibió la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por su importante trayectoria artística

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El Ministerio de Cultura reconoció a la legendaria agrupación de Moyobamba como pionera de la cumbia amazónica y por su labor como embajadores de la música peruana ante el mundo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Estado peruano reconoce que Los Mirlos ha trascendido generaciones y fronteras.
| Fuente: IG de Los Mirlos

El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Resolución Ministerial N° 000006-2026-MC, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a la agrupación musical Los Mirlos.

La norma, firmada por el ministro Alfredo Martin Luna Briceño, destaca el aporte significativo de la banda fundada en Moyobamba en 1973, calificándola como "pionera y principal referente de la cumbia que se elabora en la Amazonía peruana".

Embajadores de San Martín

Con más de cinco décadas de trayectoria, el Estado peruano reconoce que Los Mirlos ha trascendido generaciones y fronteras. Según el documento oficial, la banda no solo ha difundido la riqueza musical del oriente peruano, sino que se ha consolidado como "embajadores culturales del departamento de San Martín".

Entre los argumentos para la distinción se resalta la vigencia de temas emblemáticos como La danza de los Mirlos y Sonido amazónico, los cuales "se han convertido en parte del repertorio colectivo del país, asegurando la transmisión de la identidad amazónica en el ámbito global".

Impacto internacional

El Ministerio de Cultura también valoró la proyección internacional de la agrupación. Desde el lanzamiento de su primer álbum, Sonido selvático (1973), Los Mirlos han llevado la música peruana a importantes festivales y escenarios alrededor del mundo.

"Su música ha sido objeto de estudios académicos, reediciones internacionales y colaboraciones con artistas de distintos géneros", señala la resolución.

Los Mirlos Personalidad Meritoria de la Cultura Ministerio de Cultura

