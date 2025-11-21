Últimas Noticias
Billy Idol en Lima: setlist de canciones, horarios y todo sobre su concierto en el Arena 1

El ícono del rock Billy Idol regresa al Perú luego de tres años de su última presentación.
| Fuente: Instagram (billyidol)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La leyenda británica del rock regresa al Perú para un nuevo concierto este sábado 22 de noviembre. Conoce todos los detalles de la presentación de Billy Idol auspiciado por radio Oxígeno.

Billy Idol invita a sus fans a ir a su concierto en el Arena 1 este sábado 22 de noviembre
| Fuente: Instagram (moveconcertspe)

Billy Idol estará en Lima para un nuevo concierto este sábado 22 de noviembre en el escenario de la Arena 1, en San Miguel. Con el auspicio de radio Oxígeno, el ídolo del rock de los 80 estará en nuestro país luego de tres años como parte de su reciente gira It’s a Nice Day To… Tour Again!

Asimismo, Move Concerts, productora encargada de traer a la estrella británica, compartió en sus redes sociales fotos del músico de 69 años llegando al aeropuerto Jorge Chávez para prepararse para su presentación y cantar sus clásicos: Eyes without a fase, Mony Mony, Dream into it, Dancing with myself, Rebel Yell, entre otros grandes éxitos.

Del mismo modo, el propio Billy Idol invitó a sus fanáticos a revivir sus canciones en el escenario de la Arena 1 prometiendo mucha emoción y ritmo a puro rock.

“Hola, Lima. Soy Billy Idol. No puedo esperar para rockear con ustedes en Arena 1, este 22 de noviembre. Consigan sus entradas ya. ¡Yeah!”, expresó el cantante y compositor, quien e reencontrará con el público peruano tras su última visita el 2022.

Billy Idol llegó a Lima para tocar sus clásicos temas en el Arena 1 este sábado 22 de noviembre.
| Fuente: Instagram (moveconcertspe)

¿Cuándo y dónde es el concierto de Billy Idol en Lima?

El concierto de Billy Idol en Lima, con el auspicio de radio Oxigeno, se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en la explanada del Arena 1, ubicado cerca al circuito de playas de la Costa Verde en el distrito de San Miguel. 

Horarios para el concierto de Billy Idol en Lima

Move Concerts, empresa organizadora del concierto de Billy Idol en Lima, confirmó que las puertas del Arena 1 se abrirán desde las 5 p. m. El concierto contará como la presentación del músico peruano Miki González como artista invitado presentando apróximadamente a las 8 p. m. Finalmente, el concierto del rubio rebelde del rock  está confirmado para las 9 p. m. 

¿Cuáles son las fechas de la gira de Billy Idol en Latinoamérica?

  • 08 de noviembre. Sao Paulo, Brasil. 
  • 12 de noviembre. Curitiba, Brasil. 
  • 15 de noviembre. Buenos aires, Argentina. 
  • 18 de noviembre. Santiago, Chile. 
  • 22 de noviembre. Lima, Perú. 
  • 30 de noviembre. Ciudad de México, México. 
Billy Idol se encuentra en Perú como parte de su nueva gira It’s a Nice Day To… Tour Again!
| Fuente: Instagram (billyidol)

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Billy Idol en Lima?

Este es el posible setlist del concierto de Billy Idol en el Arena 1, en Lima, con una selección de sus grandes éxitos que marcaron su carrera musical. 

  1. Still Dancing.
  2. Cradle of love.
  3. Flesh of Fantasy.
  4. 77.
  5. Eyes without a fase.
  6. Steve Stevens Guitar Solo.
  7. Gimme Shelter.
  8. Mony Mony.
  9. Dream into it.
  10. Too Much Fun.
  11. Gimme the Weight.
  12. Ready Set Go.
  13. Blue Highway.
  14. Rebel Yell.
  15. Dancing with myself.
  16. Hot in The City.
  17. People I Love.
  18. White Wedding.

Rutas de acceso para el concierto de Billy Idol en Lima

Primera ruta: San Miguel - Villa El Salvador

Avenidas: El Ejército, Pardo, Alfredo Benavides, Los Héroes, Tomás Marsano, Miguel Iglesias y Revolución.

Segunda ruta: San Miguel - San juan de Lurigancho 

Avenidas: Brasil, Alfonso Ugarte, Próceres de Independencia y Santa Rosa.

Recomendaciones para el concierto de Billy Idol en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Move Concerts recomienda:

  • Asistir al concierto en transporte público o taxi.
  • Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
  • Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
  • Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
  • Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Billy Idol en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
  • Alimentos y bebidas.
  • Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
  • Accesorios con púas.
  • Punteros láser o led. iPads o drones.
  • Artefactos pirotécnicos.
  • Selfie sticks, trípodes y similares.
  • Cualquier objeto potencialmente peligroso.
  • Carteles y banderolas de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
  • Sillas plegables.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).

