Billy Idol en Lima: setlist de canciones, horarios y todo sobre su concierto en el Arena 1

Billy Idol invita a sus fans a ir a su concierto en el Arena 1 este sábado 22 de noviembre. | Fuente: Instagram (moveconcertspe)

Billy Idol estará en Lima para un nuevo concierto este sábado 22 de noviembre en el escenario de la Arena 1, en San Miguel. Con el auspicio de radio Oxígeno, el ídolo del rock de los 80 estará en nuestro país luego de tres años como parte de su reciente gira It’s a Nice Day To… Tour Again!

Asimismo, Move Concerts, productora encargada de traer a la estrella británica, compartió en sus redes sociales fotos del músico de 69 años llegando al aeropuerto Jorge Chávez para prepararse para su presentación y cantar sus clásicos: Eyes without a fase, Mony Mony, Dream into it, Dancing with myself, Rebel Yell, entre otros grandes éxitos.

Del mismo modo, el propio Billy Idol invitó a sus fanáticos a revivir sus canciones en el escenario de la Arena 1 prometiendo mucha emoción y ritmo a puro rock.

“Hola, Lima. Soy Billy Idol. No puedo esperar para rockear con ustedes en Arena 1, este 22 de noviembre. Consigan sus entradas ya. ¡Yeah!”, expresó el cantante y compositor, quien e reencontrará con el público peruano tras su última visita el 2022.