Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima: precios y cómo comprar entradas para el concierto de las protagonistas de 'Patito feo'

A casi 19 años del estreno de Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a compartir escenario y harán vibrar a Lima con su gira Amigas del corazón world tour 2026. El esperado concierto se realizará en mayo en Costa 21 y promete reunir a toda una generación que creció con los éxitos de la popular telenovela juvenil argentina.

La gira arrancará en abril de 2026 y ya suma más de 12 fechas confirmadas en Latinoamérica y Europa, consolidándose como uno de los reencuentros más esperados por los fans.

“Pasaron los años, pero este momento lo soñamos siempre”, escribieron Laura y Brenda en sus redes sociales al anunciar el tour. “Hoy volvemos a encontrarnos arriba de un escenario, y esta vez queremos que estén ahí con nosotras”, agregaron al confirmar presentaciones en Uruguay, Chile, Ecuador, México y Perú, además de España, Italia y Grecia.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima se realizará el 12 de mayo en Costa 21, en un show único que promete emocionar a los fans de Patito Feo.

Fechas del Amigas del corazón world tour

24 de abril – Montivideo, Uruguay – Antel Arena

3 de mayo – Santiago, Chile – Movistar Arena

12 de mayo – Lima, Perú – Costa 21

31 de julio – Guayaquil, Ecuador – Coliseo Voltaire

2 de agosto – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

¿Cuándo empieza la preventa?

Las entradas estarán disponibles en preventa los días jueves 12 y viernes 13 de febrero, desde las 11 a.m., a través de Teleticket, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Precios de entradas

Estos son los precios de las entradas para el concierto en Lima:

Preventa Interbank

Platinum asientos: S/230

S/230 VIP asientos: S/190

S/190 Preferencial stand up: S/120

Precio Full

Platinum asientos: S/272

S/272 VIP asientos: S/223

S/223 Preferencial stand up: S/138

¿Cómo comprar entradas para ver a Laura Esquivel y Brenda Asnicar?

Para adquirir tus entradas en preventa, sigue estos pasos:

Ingresa a Teleticket: visita la web oficial de Teleticket. Crea tu cuenta: regístrate con un correo electrónico válido y completa tus datos personales. Confirma tu registro: revisa tu correo y valida tu cuenta. Busca el evento: inicia sesión y busca el concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Lima. Espera en la cola virtual: aguarda tu turno para acceder al sistema de compra. Selecciona tus asientos: elige la zona y los asientos disponibles, luego completa el pago. Finaliza la compra: descarga tus entradas y verifica que los datos sean correctos.

(*) Recomendación: no compartas tus entradas con terceros para evitar posibles estafas.

