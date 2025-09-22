Últimas Noticias
Natalia Lafourcade regresa a Lima el 2026: fecha, lugar y cuándo comprar entradas para su concierto

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Lima con su exitosa gira Cancionera tour.
Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Lima con su exitosa gira Cancionera tour. | Fuente: Instagram (natalialafourcade)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con el auspicio de radio Corazón, Natalia Lafourcade vuelve al Perú el 2026 para un inolvidable concierto como parte de su gira Cancionera tour. Conoce todos los detalles.

Natalia Lafourcade regresa a Lima. La multipremiada cantautora mexicana volverá a nuestro país para un próximo concierto el 19 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su exitosa gira ‘Cancionera Tour’.

Con el auspicio de radio Corazón, la reconocida compositora estará en Lima luego de tres años de su última presentación consolidando así una de sus giras más esperadas donde se presentará en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente en la página de Joinnus y la preventa con Interbank iniciará este martes 23 de septiembre a partir de las 11 a. m.

Con más de 20 años de trayectoria, Lafourcade se ha posicionado como una de las artistas más influyentes de la música en español recibiendo múltiples premios Grammy y 17 Latín Grammy siendo una de las artistas más premiadas y escuchadas en Latinoamérica.

Natalia Lafourcade dará un nuevo concierto el 19 de mayo de 2026 en el Parque de la Exposición.

Natalia Lafourcade dará un nuevo concierto el 19 de mayo de 2026 en el Parque de la Exposición.Fuente: @natalialafourcade

Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade en Lima

