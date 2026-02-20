Shakira ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el 1 de marzo.

La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció este viernes que la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el próximo 1 de marzo, en un evento organizado en conjunto con Grupo Modelo con motivo del centenario de la cervecera mexicana.

“Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho”, expresó la mandataria en un video difundido en redes sociales.

En el mensaje, que fue compartido por miles de usuarios, Brugada destacó el carácter cultural del evento y dio la bienvenida a la intérprete colombiana quien, dijo, es la artista “más querida y universal de Barranquilla Colombia”.

“Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo”, apuntó Brugada.

Acceso a espectáculo de Shakira en México será libre

La jefa de Gobierno informó que el acceso al espectáculo será libre, como en otros conciertos masivos realizados en el Zócalo, además de que se tendrán pantallas gigantes en lugares aledaños como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Explicó que el evento cuenta con patrocinio de la cervecera mexicana Grupo Modelo, que este 2026 celebra 100 años de presencia global.

Por su parte, el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo, agradeció al Gobierno capitalino.

“Aquí nacimos hace 100 años con una marca que representa el ingenio y la calidad hecha en México. Desde entonces, Corona ha impulsado lo mejor de México y acompañado las celebraciones de su gente”, remarcó.

¿Qué se sabe del concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México?

El concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México contará con pantallas en calles aledañas al Zócalo —20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo—, así como en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, para ampliar la capacidad de asistentes en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

La colombiana ofrecerá el concierto gratuito tras cerrar su gira en ‘Las mujeres Ya no LLoran World Tour’ en México con un último show en el estadio GNP el 27 de febrero.

En enero pasado, el medio especializado Billboard reportó que Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su tour, con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel.