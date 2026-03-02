Robbie Williams agotó entradas en Lima: concierto en Arena 1 Park 2026 es sold out

El fenómeno es total. A menos de una semana de anunciarse su primer concierto en Perú, el cantante británico Robbie Williams agotó todas las entradas para su show en Lima. La presentación se realizará el jueves 24 de septiembre de 2026 en la renovada Arena 1 Park de la Costa Verde, y ya es oficialmente sold out.

La productora One Entertainment confirmó la noticia este lunes a través de redes sociales: “El show de Robbie Williams está sold out. ¡Gracias por hacerlo posible! Nos vemos el 24 de septiembre”. El anuncio desató de inmediato pedidos de una segunda fecha por parte de los fans que no lograron conseguir entradas.

Los boletos se agotaron en apenas 50 minutos de iniciada la preventa, tanto en modalidad presencial como virtual. Desde tempranas horas, cientos de personas hicieron fila en los puntos físicos de Ticketmaster para asegurar su entrada, mientras que en la plataforma digital miles de usuarios esperaban su turno con la esperanza de ver en vivo al ídolo británico.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Robbie Williams en Lima?

El exintegrante de Take That se presentará por primera vez en Lima el jueves 24 de septiembre de 2026 en la renovada Arena 1 Park de la Costa Verde.

Robbie llega al Perú en una etapa de consolidación artística, tras revitalizar su carrera gracias al documental sobre su vida estrenado en Netflix y, especialmente, por la película biográfica Better Man, donde narró su historia de forma original al ser representado por un simio.

Entre los mayores éxitos de Robbie Williams destacan himnos como 'Angels', 'Rock DJ' y 'Supreme'.Fuente: Instagram: @robbiewilliams

Robbie Williams: el chico rebelde del britpop

Robert Peter Williams, nacido en 1974 en Stoke-on-Trent, Inglaterra, alcanzó la fama a inicios de los años 90 como el integrante más joven de Take That. Tras dejar la agrupación en 1995, inició una carrera solista que despegó definitivamente en 1997 con el éxito mundial de Angels, incluido en su álbum debut Life Thru a Lens.

Desde entonces, ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ostenta el récord como el artista con más premios Brit de la historia (18 en total). En su repertorio destacan clásicos como Feel, Rock DJ, Supreme, Millennium, Come Undone, Something Beautiful y, por supuesto, Let Me Entertain You.

Reconocido por su carisma en el escenario y su perfil de showman total, Robbie Williams promete un espectáculo cargado de energía, nostalgia y grandes himnos del pop británico. Y Lima ya demostró que está lista para recibirlo con estadio lleno.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis