Hombres G en Lima: anuncian segunda fecha en el Estadio Nacional tras sold out

La icónica banda española de pop rock volverá a tocar en el Estadio Nacional de Lima con dos conciertos en 2026. Tras agotar las entradas del primer show, Hombres G confirmó una nueva fecha y en los próximos días se conocerán más detalles.

¡El furor por Hombres G en Perú es total! Tras agotar las entradas para su esperado concierto del 29 de octubre en el Estadio Nacional, la legendaria banda española confirmó este lunes una segunda fecha en el mismo recinto. Ambas presentaciones cuentan con el auspicio de Radio Oxígeno.

Esta nueva presentación promete mantener la esencia que ha convertido a Hombres G en un fenómeno generacional: un repertorio cargado de clásicos, conexión absoluta con el público y esa mezcla perfecta entre nostalgia y celebración. Para muchos será la noche de volver a cantar himnos que marcaron su juventud; para otros, la oportunidad de descubrir por qué la banda sigue vigente y conquistando nuevas generaciones.

La gira acompaña además el estreno del documental del mismo nombre, una producción que repasa la historia, la energía y la vigencia de la banda. Esta nueva etapa musical es una celebración de la amistad, la vida y la música, valores que han marcado su trayectoria desde sus inicios.

¿Cuándo y dónde será el segundo concierto de Hombres G en Lima?

La segunda fecha de Hombres G en Lima será el 30 de octubre en el Estadio Nacional, convirtiéndose en la última oportunidad del año para ver en vivo a uno de los grupos más emblemáticos del rock en español.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para Hombres G en Lima 2026?

La venta de entradas para el segundo concierto de Hombres G en Lima inicia el viernes 6 de marzo a las 10 a. m. a través de Teleticket, con todos los medios de pago disponibles.

¿Cuántas veces se han presentado Hombres G en Perú?

Desde su primera visita al Perú en 1987, que desató una auténtica histeria colectiva, Hombres G ha construido una relación especial con el público limeño. A lo largo de casi cuatro décadas, la banda madrileña ha ofrecido más de 15 conciertos en Lima, pasando de ser un fenómeno juvenil a consolidarse como una leyenda del rock pop en español.

La conexión de David Summers y compañía con el público peruano alcanzó uno de sus momentos más emotivos durante su gira de agradecimiento en abril de 2025. En un Estadio Nacional repleto, el cuarteto reafirmó por qué Perú es considerado su segunda casa y recordó que fue este país uno de los primeros impulsores de su éxito internacional.

Hombres G, íconos del rock pop en español

Con una discografía de trece álbumes de estudio y más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Hombres G se fundó en 1982 en Madrid con David Summers como vocalista y bajista, Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita en las guitarras y Javier Molina en la batería. Durante los años 80, el grupo se popularizó en España y pronto su música cruzó fronteras, consolidándose como una de las bandas más emblemáticas del rock en español.

La historia de la banda empezó con una casualidad: David y Javier se conocieron mientras trabajaban como extras en un programa infantil. La amistad y el interés por la música los llevaron a grabar un EP de cuatro canciones con el sello Lollipop y, en 1985, firmaron con Producciones Twins para lanzar su primer álbum, Hombres G, que incluyó el éxito Devuélveme a mi chica.

Ese álbum debut, que contenía también otro de sus clásicos Venezia, catapultó a Hombres G al estrellato. En 1986 lanzaron La cagaste... Burt Lancaster, que incluyó canciones como Marta tiene un marcapasos y El ataque de las chicas cocodrilo, consolidando su éxito en España y Latinoamérica. Desde entonces, el grupo ha lanzado trece álbumes de estudio y ha sido protagonista de siete libros y tres películas: Sufre Mamón (1987) y Suéltate el pelo (1988).

