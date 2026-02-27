¡Gorillaz llega por primera vez a Perú! Esta es la fecha del concierto en Arena 1 Park y cuándo empeza la preventa de entradas

Gorillaz se presentará por primera vez en Perú. La banda virtual liderada por Damon Albarn y creada junto con el artista Jamie Hewlett confirmó este viernes que ofrecerá un concierto en Lima el lunes, 23 de noviembre, en Arena 1 Park de la Costa Verde, como parte de su nueva gira internacional tras el lanzamiento de su álbum The Mountain.

El anuncio se realizó horas después del estreno de su noveno disco de estudio y marca una deuda histórica con el público peruano, que por más de dos décadas esperó la llegada del proyecto musical considerado el más exitoso en formato virtual. Este espectáculo llega con el auspicio de Studio92.

La experiencia en vivo de Gorillaz ha sido destacada por medios internacionales. Rolling Stone la describió como “un espectáculo pop abrumador”, mientras que The Observer la calificó como “un show estelar con visuales exuberantes y música sin fronteras”. La puesta en escena combina animación, músicos en vivo y un repertorio que resume más de 25 años de trayectoria.

La gira internacional de Gorillaz incluye fechas en Perú, Colombia, Paraguay y Chile.Fuente: One Entertainment

¿Cuándo y dónde será el concierto de Gorillaz en Lima?

Gorillaz se presentará el lunes, 23 de noviembre, en Arena 1 Park de la Costa Verde, uno de los escenarios más importantes de Lima para conciertos internacionales.

En su repertorio destacan canciones como 'Feel Good Inc.', 'Clint Eastwood' y 'Kids with Guns', temas que marcaron su consolidación global.Fuente: One Entertainment

¿Cuándo empieza la venta de entradas para Gorillaz en Perú?

La preventa de entradas inicia el jueves, 5 de marzo, a través de Ticketmaster. Habrá descuento especial para quienes compren con tarjetas Interbank hasta agotar stock. Los precios serán anunciados próximamente.

Los boletos podrán adquirirse de manera virtual en Ticketmaster, así como de forma presencial en tiendas Wong (San Borja, Miraflores y Plaza San Miguel) y en Metro de Plaza Norte.

Gorillaz se formó en 1998 y está integrado por los personajes 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs, creados por Damon Albarn y Jamie Hewlett.Fuente: One Entertainment

Fechas del Gorillaz: The Mountain Tour 2026 – South America

17 de noviembre – Bogotá, Colombia – Coliseo Medplus

23 de noviembre – Lima, Perú – Arena 1 Park

1 de diciembre – Asunción, Paraguay – Jockey Club

4 de diciembre – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario de la Florida

Este será el primer concierto de Gorillaz en Perú y contará con el auspicio de Studio92.Fuente: One Entertainment

El regreso de Gorillaz con The Mountain La gira coincide con el lanzamiento de The Mountain, álbum publicado el 27 de febrero bajo su sello KONG. El disco incluye 15 canciones y mantiene el espíritu colaborativo que caracteriza a la banda. Entre los artistas invitados figuran Bizarrap, Trueno, Johnny Marr, Sparks, IDLES, Omar Souleyman, Yasiin Bey y Anoushka Shankar, entre otros. El trabajo fue adelantado por los sencillos The Happy Dictator, The Manifesto, The God of Lying, Damascus y Orange County.

El concierto de Gorillaz en Lima se realizará el lunes 23 de noviembre en Arena 1 Park de la Costa Verde.Fuente: One Entertainment

¿Quiénes son Gorillaz? Gorillaz fue creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. El proyecto combina música y animación a través de sus personajes ficticios: 2D, Murdoc Niccals, Russel Hobbs y Noodle. Desde el lanzamiento de su álbum debut Gorillaz en 2001, la banda ha desarrollado una carrera marcada por la experimentación sonora y colaboraciones con figuras como Elton John, Bad Bunny, Little Simz y Grace Jones. Su discografía incluye títulos clave como Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine (2020) y Cracker Island (2023). A lo largo de su trayectoria han ganado premios Brit y Grammy, y fueron reconocidos por el Libro Guinness de los Récords como el artista virtual más exitoso del mundo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis