Rosalía publicó este miércoles el tercer videoclip surgido de su era Lux, el que corresponde a la canción Sauvignon Blanc y en el que aparece en pleno desierto junto a una "pareja invisible".

Según explicó, con esa metáfora visual la artista catalana alude a "la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa", con "la intimidad emocional y espiritual" por bandera.

Fue rodado por Noah Dillon, que fue también el responsable de la imagen de portada de Lux, disco al que pertenece este tema y del que han surgido otros dos videoclips, los de Berghain y La perla.

Rosalía protagoniza junto a su "pareja invisible" el videoclip de 'Sauvignon Blanc'.Fuente: YouTube: Rosalía

Rosalía en los Brit Awards 2026

Junto con el lanzamiento de este video, se presenta un sencillo independiente para Spotify y Apple Music que incluye las versiones instrumentales y a capela de Sauvignon Blanc.

Rosalía, que esta semana fue noticia por su participación en un videopódcast en España junto a Esty Quesada (conocida en internet como 'Soy una pringada'), no termina ahí su lista de novedades, ya que, como se reveló este miércoles, será portada de la edición de primavera de Vogue Estados Unidos.

Además, está prevista su actuación el próximo 28 de febrero en los Brit Awards 2026, los galardones musicales británicos.