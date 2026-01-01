Últimas Noticias
¡Es oficial! BTS regresa con nuevo disco y gira mundial este 2026

BTS ha estado alejado de los escenarios desde 2022.
| Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La banda de k-pop lanzará su nuevo álbum el 20 de marzo, tras lo cual emprenderá una gira mundial, confirmó su agencia de representación.

La banda de k-pop BTS regresará el 20 de marzo con el lanzamiento de un nuevo álbum seguido de una gira mundial, el primer disco conjunto del septeto desde Proof (2022) y que supondrá su primera actividad grupal tras completar el servicio militar obligatorio, afirmó este jueves su agencia de representación.

El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.

En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como Dynamite o Butter, y ha llevado al k-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.

BTS K-pop Corea del Sur Música

