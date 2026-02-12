José Alberto ‘El Canario’ recibe reconocimiento en Estados Unidos por sus 50 años de carrera artística

El salsero dominicano compartió su felicidad en redes sociales donde destacaron su aporte al género y a la cultura de su país.

El salsero dominicano José Alberto ‘El Canario’ compartió su felicidad en redes sociales después de que el Congreso de los Estados Unidos le entregara un reconocimiento por sus 50 años de trayectoria.

“Hoy recibo un reconocimiento que me llena de orgullo y honor. Gracias al congresista Adriano Espaillat por esta distinción tan significativa en el Dominican Hall”, escribió.

Asimismo, el intérprete de Discúlpeme Señora se mostró orgulloso de sus raíces -Villa Consuelo, barrio en Santo Domingo, República Dominicana- y de haber dejado en alto a su país.

“Nada me llena más el corazón que poder dejar en alto a mi país, a mi barrio y a mi gente, donde quiera que me pare a cantar. Este logro no es solo mío, es de todos los que han caminado conmigo durante estas cinco décadas de música, esfuerzo y perseverancia. Honrado y agradecido por este reconocimiento”, finalizó.

José Alberto ‘El Canario’ piden a los nuevos salseros mantener vivo el género

Los grandes exponentes de la salsa convocaron a los nuevos exponentes del género a “jugar” para refrescar y mantener con vida este icónico ritmo tropical, pero sin abandonar su esencia.

Gilberto Santa Rosa y José Alberto “El Canario” continúan llevando el legado de la salsa a nivel mundial teniendo como base a La Fania All Stars donde salieron leyendas como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Pete “El Conde” Rodríguez, Willie Colón y Rubén Blades.

Los artistas coincidieron en la necesidad de una nueva camada de salseros con una propuesta musical que enamore al público y convenza a las plataformas de streaming musical de apoyarlos.

“El asunto es actualizar y, al mismo tiempo, hacer algo diferente pero que no pierda su esencia. Y yo creo que hay muchos jóvenes buenos talentos que, sinceramente, tienen toda la posibilidad y el potencial de hacer buena música”, indicó José Alberto 'El Canario' a EFE.

“Nosotros somos una copia refinada de lo que se hizo en los sesenta y en los cincuenta. Ellos pueden hacer lo mismo, pero con calidad, sin perder su expectativa de que se haga con respeto”, agregó el artista, uno de los mayores exponentes de la salsa de República Dominicana. “La salsa no ha muerto, pero necesita renovarse. No puede ser que seamos siempre los mismos”, subrayó.