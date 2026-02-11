"Espero que me quede salud y voz": Rubén Blades anuncia que el 2027 será su último año activo en giras musicales

El cantautor y actor panameño Rubén Blades, galardonado con múltiples premios, entre ellos el Grammy, anunció que el 2027 será su "último año activo en giras" musicales, pues desea instalarse de manera "más permanente en Panamá, a más tardar en 2028".

"He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos", escribió en un largo escrito.

El cantautor de grandes éxitos como Pedro Navaja o Decisiones afirmó que este 2026 visitará Europa con la orquesta de Roberto Delgado, para darse "el gusto de estar con ellos allá, una última vez".

"El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028", expresó.

Otros proyectos

Rubén Blades (1948), quien ha actuado en películas como Érase una vez en México (2002) o aparecido en series de televisión como Expedientes Secretos X (1997), comenzará a rodar en marzo próximo en Austin (EE.UU.) la película "titulada 'Armadillo United', con Antonio Banderas, Danay García, Danny Trejo y mi esposa, Luba Mason, y que trata sobre fútbol y jóvenes jugadores (ojo con la estrella de la película, un chico llamado Dante)", dijo.

Como parte de su agenda de este año, el también conocido como 'El poeta de la salsa' sigue "preparando una edición de todas las letras" de sus canciones "que será acompañada por una explicación de temas, álbumes y motivos" que le llevaron a crearlos.

"Estoy trabajando en dos álbumes de 'salsa' con Roberto (uno de ellos es un subgrupo dentro de la misma orquesta) y finalizando otro álbum, en el estilo 'Mixtura', con mi colega, amigo y coproductor, Luis Enrique Becerra, cómplice de mi otro grupo, Paraíso Road Gang". precisó.

El intérprete de Amor y Control además revisa una serie de cuentos cortos que escribió "hace décadas atrás y que ocurren" en 'Hispania', el lugar imaginario "donde se desarrollan todas las canciones" que ha compuesto y sus protagonistas, según explicó el también activista y exministro de Turismo de Panamá.