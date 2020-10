Farina lanzó recientemente dos sencillos: "Ten cuidado", junto a Thalía, y "A fuego", de la mano de Sech. | Fuente: Difusión

Entonces tenía el cabello completamente negro y ondeado. Versionaba canciones de Ivy Queen, Selena, Big Boy, entre otros artistas, para las cámaras del reality “Factor X” que conquistaba la pantalla chica de Colombia en aquel no tan lejano 2005. Quedó en tercer lugar, pero ya podía augurarse un futuro prometedor. La estrella en ascenso era Farina, la Nena Fina.

Quince años han transcurrido desde que el programa la hiciera conocida. Y Farina, en conversación con RPP Noticias, recordó aquellos inicios con cierta nostalgia. “Fue mi plataforma, la escuela que necesitaba para ser la mujer y artista que soy hoy. (…) Aprendí a no temerle a si me desafino, a las luces, a estar en el escenario que sea y dar lo mejor de mí como artista”, contó.

A sus 34 años, la cantante evalúa su carrera sin esconder su asombro. “No pensé que iban a suceder cosas tan increíbles”, comentó. Ella, que de pequeña solía prender la televisión para ver a Thalía o Beyoncé y fantasear con brillar también en un escenario. “De escuchar Arcángel todo el día, hoy tengo un álbum con él, listo para lanzarle al mundo”, dijo.

Hoy por hoy, además de trece nominaciones a premios internacionales (tres de ellas ganadas), dos álbumes de estudio —“Yo soy Farina” y “Del odio al amor”—, numerosas colaboraciones y un rol estelar en la telenovela “Tres milagros” (2012), Farina sigue lanzando proyectos en medio de la pandemia, como la serie “Latin Music Queen” y sus nuevos temas junto a Thalía y Sech.

Para ella, su actual éxito deriva de su férrea disciplina. Pero nadie puede negarle su pasión. “Esto es lo que vivo, respiro, me apasiona, me hace llorar y sentir feliz: esto es la música”, sentenció.

THALÍA, MENTORA Y COMPAÑERA

Hija de padre peruano y madre colombiana, Farina hizo su primera colaboración con Thalía a través de una casi compatriota suya, Leslie Shaw, con quien grabó el sencillo “Estoy soltera”. Desde entonces, las propuestas con la artista mexicana no se han detenido y prueba de ello es el reciente tema “Ten cuidado”. Pero ¿cómo es trabajar con Thalía?

“Si yo la amaba antes cuando la veía en los videos, ahora la amo el triple”, aseveró la cantante. “Yo pensé que le metía durísimo, pero cuando la conocí a ella, me dije: ‘tengo que triplicar lo que hago’. Tengo que volverme más visionaria. Y eso es lo que he aprendido de Thalía”, añadió tras asegurar que ve en la actriz y cantante del país azteca un modelo de inspiración.

Compañera, pero mentora a la vez, Thalía encabeza la docuserie “Latin Music Queen”, transmitida por Facebook Watch, a la que Farina y Sofía Reyes se suman para narrar sus experiencias alrededor del camino que debieron transitar para convertirse en actuales referentes femeninos de la música urbana.

“‘Latin Music Queen’ es la unión de tres artistas súper distintas, diferentes géneros, países, culturas, que muestran el proceso que ha llevado cada una para lograr sus metas”, manifestó la popular ‘Nena fina’. La producción, que registra tres poderosas historias de éxito, es también una fotografía del momento en que las mujeres están logrando hacer la diferencia en un entorno masculino.

“Las mujeres nos hemos posicionado. Antes no se veía mucho junte de mujeres latinas, ahora vemos muchísimos. Me siento feliz de ser parte de eso. Sé que voy a hacer historia”, manifestó Farina. Ella se confesó optimista sobre el futuro: “Las chicas que vienen estarán más unidas que nosotras: somos imparables”.

LA MIRADA FEMENINA EN EL URBANO

Actualmente, la mujer latina no solo ocupa los primeros lugares de listas como Billboard, también instala su mirada en canciones que hablan de nuevos roles y combaten estereotipos impuestos por el ojo masculino. De allí que “A fuego”, sencillo de Farina grabado en Panamá con la colaboración de Sech, exude atrevimiento, pero también un llamado a la unión.

“La canción tiene un mensaje especial: una dama no pelea con otra mujer y menos por un hombre. Las damas estamos para ayudarnos y estar unidas”, manifestó. Lo mismo ocurre con “Ten cuidado”, el reciente tema que la colombiana hizo con Thalía para cantarle a la libertad que tiene una mujer al elegir a su pareja.

“Es una canción muy fuerte”, dijo Farina sobre la letra de su último éxito. “Yo soy una mujer súper fuerte a la hora de lanzar rimas. Y ‘Ten cuidado’ es como: tú me gustas, pero yo soy una jefa. Soy tierna, amorosa, pero no me dejo enamorar rápido. Yo soy una jefa y decido cuándo y dónde. Ningún hombre me escoge a mí”, añadió.

UN RECUERDO SOBRE LESLIE SHAW

Farina se apellida Páucar por parte de su padre, quien fue limeño de nacimiento. Por ello, no era extraño que visitara Lima antes de conocer a Leslie Shaw, aunque fue durante su segunda visita que tuvieron contacto. Ocurrió entonces que la artista peruana le propuso grabar “Estoy soltera”.

“En mi segunda visita a Lima, ella [Leslie] me abrió sus brazos y fue tan nice conmigo que me pidió hacer algo juntas. Me envía ‘Estoy soltera’ y me pareció un hit. (…) Me dice que va a estar Thalía y más feliz me puse. Y la relación ha sido maravillosa. Siempre hablo con ella, queremos hacer más música juntas, la considero una hermana”, comentó.