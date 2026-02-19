Rebeca Escribens revela qué habría provocado la ruptura entre Hugo García y Alessia Rovegno

Tras la reciente noticia de que Hugo García e Isabella Ladera se convertirán en padres, la conductora Rebeca Escribens trajo a colación una información reveladora que está vinculada con la vida sentimental pasada del exchico reality, concretamente acerca de su romance con la ex Miss Perú, Alessia Rovegno.

Según explicó, García tenía desde hace tiempo el deseo de formar una familia, pero esto no coincidía con los planes y proyectos de la joven modelo, quien acaba de estrenar una canción con su hermana Vambina.

Escribens señaló que la separación no se habría dado únicamente por un acuerdo mutuo, como sostuvo Rovegno, sino también por expectativas distintas respecto al futuro de cada uno.

"Se especula mucho que habría sido una de las razones por la que había roto con Alessia. Él quería formar una familia, tener hijos, y Alessia todavía quería vivir y desarrollarse profesionalmente", declaró la conductora en América TV.

Alessia Rovegno aún mantiene afecto por Hugo García

El romance entre Alessia Rovegno y Hugo García comenzó en 2021 y se extendió hasta finales de 2024. Durante ese periodo se mostraron como una pareja feliz que solía compartir momentos en redes sociales, aunque en otras ocasiones eran reservados con los detalles de su vida privada. De hecho, tras su separación, evitaron ahondar en las razones que los llevaron a tomar caminos distintos.

En mayo de 2025, Rovegno descartó una reconciliación, aunque expresó que aún mantiene afecto por su expareja. "Siempre voy a tener amor por él, la verdad. Es una persona súper especial para mí, entonces el amor siempre va a estar", declaró la cantante y modelo.

Otro testimonio refuerza la versión de Rebeca Escribens

Facundo González, integrante de Esto es Guerra y amigo de Hugo García, coincidió con lo dicho en televisión por Escribens. El modelo argentino afirmó que el deseo de paternidad de su compañero no era reciente, sino un sueño que él tenía desde hace tiempo.

"Él quería ser padre así, jovencito, como ahora. Lo importante es que está feliz", declaró a América TV.

El 13 de febrero de 2026, Hugo García y su actual pareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, oficializaron que serán padres mediante una publicación en redes sociales con la frase: "Mitad tuya, mitad mía ❤️, nuestro", acompañada de una ecografía.