Sin Bandera: "No nos gusta hablar de nuestras canciones como una conversación de WhatsApp"

El dúo mexicano-argentino Sin Bandera lleva 23 años causando sensación en la escena musical con su compromiso con la música significativa y sustanciosa. En una entrevista reciente con EFE, los intérpretes de éxitos como Entra en mi vida y Mientes tan bien hablaron de su pasión por hacer música con profundidad, no como si fueran chats de WhatsApp.

"No somos tipos superficiales, que nos guste hablar en nuestras canciones como si estuviéramos sosteniendo una conversación de WhatsApp. Nos gusta ir profundo", explica Noel Schajris, el miembro argentino del dúo. Con 49 años, Noel subraya la seriedad con la que abordan su trabajo: "Una canción puede representar el resto de tu carrera, más te vale ponerle todo lo que tienes para dar".

Leonel García, el miembro mexicano del dúo, comparte este compromiso con la calidad artística y sostiene que las baladas mantienen su relevancia a lo largo del tiempo. García señala que, aunque la música urbana puede dominar la escena aparentemente, los playlists personales revelan que las personas siguen disfrutando de cantautores y baladistas. "La gente sigue escuchando muchísimos cantautores y baladistas como nosotros", sostiene.

Para el cantautor de 48 años, la balada desempeña un papel esencial en momentos clave de la vida de las personas, "donde se necesitan otro tipo de emociones". García subraya el éxito continuo del pop romántico, destacando las exitosas giras que han realizado en los últimos años, incluida su actual Frecuencia Tour, que conmemora más de dos décadas como dúo.

Sin Bandera vuelve con gira

Frecuencia Tour, inspirada en su álbum del mismo nombre lanzado el año pasado, llevará a Sin Bandera a través de Estados Unidos, comenzando en Texas y pasando por Arizona, California, Florida, Nueva York e Illinois. Esta gira marca la celebración de su vigésimo aniversario como dúo, desde su formación en Ciudad de México en el año 2000. Aunque tomaron caminos separados en 2008 para explorar carreras en solitario, se reunieron en 2015 para regresar a los escenarios y celebrar su arte de dos décadas.

El regreso a los escenarios en este año ha sorprendido gratamente a Sin Bandera, quienes han encontrado un público nuevo y leal que se conecta no solo con sus nuevas creaciones, sino también con su música de toda la vida. "Definitivamente hay un público nuevo que no nada más está escuchando nuestra música nueva sino también la música que hacemos desde hace más de 20 años, inclusive cuando muchos de ellos no habían nacido", comenta García.

¿Qué pasará con Sin Bandera?

La gira continuará hasta mayo de 2024, momento en el cual ambos artistas se dedicarán a sus proyectos individuales. Schajris centrará su atención en su nuevo disco Siempre lo supe, producido a través de su plataforma digital. Por otro lado, García promocionará su nuevo álbum que se lanzará a finales de año, además de trabajar en un segundo proyecto musical que verá la luz a mediados de 2024, buscando seguir sorprendiendo a su público.

"El próximo año vamos a seguir sacando música para, como dijo Noel (Schajris), seguir nutriéndonos y después venir con Sin Bandera de nuevo. Es como seguir haciendo música que alimenta otra música", destaca García.