Miley Cyrus anuncia su presentación en el Super Bowl 2021. | Fuente: Instagram

¡Artista confirmada! Este año, la cantante Miley Cyrus confirmó su presencia en el Super Bowl 2021, donde se encargará de animar a quienes lo vean de manera virtual para que canten juntos sus mejores éxitos.

El próximo 7 de febrero, las escuadras de Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers se verán las caras y como previo a esta cita futbolística, la intérprete de “Party in the U.S.A” dará su show.

La cita tendrá lugar en el Raymond James Stadium desde las 18:30 horas (hora peruana) y podrá verse en vivo en la CBS así como en la cuenta oficial de TikTok de la liga de fútbol americano.

Por medio de sus redes sociales, Miley Cyrus dio esta noticia: “Estaré allí para TIKTOK TAILGATE. No veo la hora de montar un espectáculo para los invitados de honor de la NFL antes del partido…. ¡Trabajadores de la salud de Tampa y de todo el país!”, se lee en su publicación.

Esta es la primera vez que se realizará la edición del “TikTok Tailgate” que celebrará a los trabajadores de la salud y los de primera línea, quienes están luchando por salvar vidas a los contagiados del nuevo coronavirus. Hasta el momento, Cyrus es la única artista que confirmó su presencia; aún se desconoce si habrá otros músicos que se subirán al escenario junto con ella.

EMPODERAMIENTO FEMENINO EN EL SUPER BOWL

Shakira y Jennifer Lopez le pusieron salsa y reguetón al medio tiempo del Super Bowl 2020; pero también hubo un mensaje político. La hija de J.Lo, Emme Maribel Muñiz, cantó "Let's Get Loud" acompañada de un coro de niños que bailaba en estructuras en forma de jaula.

Esto ha sido interpretado como una sutil referencia a los miles de niños, muchos latinos, detenidos en la frontera de EE.UU. Más adelante, la cantante y actriz se envolvió en un abrigo de plumas con la bandera estadounidense, por un lado, y la puertorriqueña, por el otro.

Este hecho ha tenido diferentes lecturas: desde un mensaje al entonces gobierno de Donald Trump por la ayudada brindada a la isla (devastada por dos huracanes en el 2017) como un recuerdo a los televidentes de que los puertorriqueños también son ciudadanos de ese país.

Shakira y Jennifer Lopez se unieron en el escenario del Super Bowl 2020 para cantar "Waka Waka" y "Let's Get Loud", que terminó con un gran baile de ambas.

