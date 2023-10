¡Line up estelar! Alejandro Sanz, Maná, Peso Pluma y más confirmados en Viña del Mar 2024

Se acerca una nueva edición del Festival de Viña del Mar y la emoción ya se vive. La organización del evento ha anunciado el cartel de estrellas que brillarán en el escenario de la Quinta Vergara en su edición 63, prometiendo grandes voces de la música en español y una velada más urbana que nunca.

El español Alejandro Sanz, uno de los favoritos del festival, lidera la selección de artistas. El intérprete de 'Amiga mía' vuelve a Viña del Mar por quinta vez, tras su debut en 1994 y sus posteriores visitas en 2001, 2011 y 2016.

"Prepárate para revivir los clásicos del romanticismo español de la mano de este artista legendario. El multiganador de premios Grammy llega a Viña del Mar para hacerte vibrar con su inigualable talento y pasión", anuncia el festival en redes sociales.

Tras el anuncio, Alejandro Sanz dedicó unas palabras a sus fanáticos: "Viña, nos vemos en febrero". Sus fans respondieron rápidamente emocionados, con mensajes como "Este anuncio me hizo la semana", "Vas a romperla, como siempre", Ya sabes que las Gaviotas de Plata y Oro son tuyas" y "Preparando maletas para verte una vez más".

¿Quiénes son los artistas confirmados?

El Festival de Viña del Mar 2024 contará con una gran variedad de artistas, desde Alejandro Sanz hasta Los Bunkers, pasando por Maná, Miranda! y Men At Work, la icónica banda de rock australiana detrás de los éxitos 'Down under' y 'Who can it be now?'.

Además, la música urbana sonará con fuerza en el festival, con una fuerte presencia de artistas de este género, como María Becerra, Young Cister, Anitta, Mora y Manuel Turizo; mientras que Peso Pluma, el artista latino del momento, llevará la música regional mexicana a la Quinta Vergara.

¿Cuándo se realizará Viña 2024?

Viña del Mar 2024 se llevará a cabo del 25 de febrero al 1 de marzo. La periodista María Luisa Godoy y el presentador Francisco Saavedra, dos destacados talentos del entretenimiento chileno, serán los encargados de conducir el evento.

El festival se podrá ver en vivo por Canal 13 y la Televisión Nacional de Chile. Para los espectadores en el extranjero, la plataforma de streaming Star+ y Billboard transmitirán el evento en línea, mientras que la empresa radial PrisalMedia también ofrecerá la transmisión a través de sus plataformas.