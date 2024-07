Gobernador de Ucayali: "Si tuviéramos 30 o 40 millones de soles rápidamente podríamos bajar la anemia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seis de cada 10 niños y niñas menores de 3 años en Ucayali tienen anemia, de acuerdo con cifras oficiales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI. Esto la ubica como la segunda región con más índice de esta enfermedad a nivel nacional después de Puno, donde siete de cada 10 menores la sufre.

Pese a que la cifra aún es muy alta, Ucayali ha disminuido este porcentaje en 6.4 puntos el último año, pasando de reportar 65.8% de anemia en 2022 a 59.4% en 2023, según datos del INEI. En conversación con RPP Data, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, detalló que su gestión ha trabajado con el sector de vivienda para mejorar la potabilización del agua y con el sector salud para la prevención de la anemia; sin embargo, los recursos aún no son suficientes.

"Tenemos una región con una geografía y topografía complicada, con lugares donde incluso solo se puede llegar por avioneta o botes navegando siete días. Necesitamos más [recursos] porque nuestra región demanda mayor gasto. Por ejemplo, en la frontera una botella de agua te puede costar ocho soles, mientras que en Pucallpa [la capital de Ucayali] te vale un sol", señaló.

Gambini agregó que de los 12 mil nacimientos que se registran cada año en la región, casi el 60% tiene anemia y las comunidades nativas son las más difíciles de acceder.

"Dos millones de soles para combatir la anemia no es nada"

Para el 2024, el Ministerio de Economía asignó 2.7 millones de soles para la atención de niños y niñas con deficiencia de hierro [es decir, anemia] al gobierno regional de Ucayali, según datos de este ministerio revisados por RPP Data. Hasta el cierre de esta nota, la región registró un 46% de avance en la ejecución de este presupuesto.

Para Gambini el monto otorgado no es suficiente. "Dos o tres millones de soles no es nada. Si nosotros tuviésemos 30 o 40 millones de soles rápidamente podríamos bajar la anemia en la región", indicó. ¿Cuánto dinero solicitarán al gobierno central para reducir esta enfermedad durante el 2025? El gobernador respondió: "Si quiera unos 20 millones [de soles]. Con ese monto, en los dos años que nos quedan como gestión, sí nos colocaremos en el promedio nacional [que es 43.1%, según el INEI]", estimó.

Para ello sostiene que la sensibilización es importante, sobre todo el acercamiento que pueda tener el personal de salud con las madres y padres de familia. "Hay anemia en la gente que es pudiente económicamente y no pasa porque le faltó una comida, sino por la mala nutrición que tienen. Además, sabemos que la anemia ocasiona que cuando seamos adultos no tengamos la misma capacidad resolutiva que los demás", indicó.

En esa línea, resaltó que ya conversaron con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, y con la presidenta Dina Boluarte, para que "se le dé una miradita a regiones de la Amazonía donde hay más complicaciones y recibir más recursos".

“En estos primeros seis meses, la anemia ha aumentado 2 puntos en la Amazonía”

El gobernador regional estimó que lo ideal es que el próximo año la región reduzca la anemia en 10 puntos porcentuales, con lo que la meta sería llegar al 49%. No obstante, reveló que durante los primeros seis meses del 2024, según información que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) les proporcionó, el porcentaje de anemia en toda la Amazonía aumentó en "dos o tres puntos globales".

"En Ucayali específicamente no nos han dicho [si se ha incrementado o no], ojalá que no. Seguramente se mantiene, pero no queremos que se mantenga sino que disminuya. Ahora hay que trabajar fuertemente para hacer un nuevo tamizaje e identificar las localidades donde tenemos el incremento y llevarles los suplementos [de hierro] necesarios", indicó.

Algunas de las estrategias que están implementando, comentó, son el corte tardío del cordón umbilical [una práctica médica para que el recién nacido absorba todos los nutrientes posibles incluido el hierro], la elaboración de chocolates que incluyen micronutrientes como hierro para los menores de edad y la sensibilización y prevención de la anemia para las gestantes además de padres y madres de familia.