Cevallos sobre variante delta plus: "Es probable que tengamos casos que no se han detectado"

El ministro Hernando Cevallos indicó que se está vacunando a mayores de 18 años en la zona donde se detectaron los tres casos de la variante delta plus. | Fuente: Ministerio de Salud.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló este domingo que es probable que haya casos no detectados de la variante delta plus de la COVID-19 en nuestro país, tras la confirmación de tres casos en el distrito limeño de Ate, por lo que se está acelerando el proceso de vacunación en dicha zona.

En declaraciones a RPP Noticias, el ministro explicó que de momento no se tiene reportes de esta variante del nuevo coronavirus en otras regiones del país, pero no descartó que existan más casos de personas que se han contagiado con esta variante. Al respecto, indicó que se ha realizado un barrido de vacunación en la zona donde se detectaron los tres contagios.

“La variante delta plus no se ha encontrado, por ahora, en otras regiones de nuestro país, pero es probable que no solo tengamos tres casos de delta plus. Es probable que ya tengamos casos que no se han detectado, por eso es que estamos haciendo este barrido casa por casa y vacunando a todos a partir de los 18 años”, dijo.

Casos confirmados y respuesta

Tres casos de la variante delta plus fueron detectados en el distrito de Ate, se trata de dos mujeres, una de 29 años y otra de 42, además de un joven de 19 años. El joven, que no había recibido la vacuna contra la COVID-19, se encuentra en una cama de cuidados intensivos del hospital de Chosica, según comentó a RPP Noticias la jefa de la Diris Lima Este, Tania Castro.

Ante esta situación el Ministerio de Salud estableció un cerco epidemiológico en la zona donde se detectaron los casos, con el objetivo de inocular a las personas que hubieran tenido contacto con los contagiados. Un total de 15 brigadas de vacunación recorrieron ese sector durante este domingo para inocular a personas mayores de 18 años por disposición ministerial.

“Estamos haciendo un barrido casa por casa, hay 15 brigadas en este momento trabajando desde muy temprano, casa por casa vacunando a todos los habitantes de este sector que es lo que tenemos que hacer. Así que nos estamos sumando todos a conversar con la gente, a convencer a los vecinos que puedan ser reacios a la vacunación”, señaló el ministro Cevallos.

Características

Respecto de las características de la variante delta plus, el ministro indicó que es más agresiva y tiene un escape inmunológico, el cual “limita” el actuar de la vacuna. Añadió que esta variante afecta a personas más jóvenes y que el periodo de incubación de la enfermedad es más breve; sin embargo, no se han observado síntomas distintos.

“Es una variante que produce ocho o nueve veces mayor cantidad de contagios y también es más agresiva. Además, produce lo que es un escape inmunológico, es decir, limita un tanto el actuar de la vacuna, disminuye un poco las defensas de las personas, entonces, es muy importante cortar su difusión”, dijo.

“En general tienen la misma sintomatología que presentan las otras variantes COVID-19. De pronto los periodos de incubación son más breves, también es una variante que afecta a u personas un tanto más jóvenes (…) Usualmente el plazo que se estima es 14 días, pero en estos casos se han visto presentaciones con cuatro o cinco días, del tiempo que se sospecha se generó el contagio”, sostuvo.

