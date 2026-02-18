Lluvias en Perú: Inundaciones en Olmos, desborde de río en Motupe y familias damnificadas en Lambayeque

Son muchas las afectaciones que se presentan en la región Lambayeque a causa de las lluvias. |
Fuente: RPP |
Fotógrafo: Cortesía
Las intensas
lluvias registradas en las últimas horas han provocado inundaciones en el distrito de Olmos, el desborde del río en Motupe y decenas de familias damnificadas en distintos sectores de la región Lambayeque. La activación de quebradas, el colapso de caminos y la interrupción de servicios básicos han agravado la situación; por lo que, desde el Gobierno Regional se dispuso la activación de emergencia de la Plataforma Regional de Defensa Civil para monitorear las zonas críticas y coordinar el envío de ayuda humanitaria, maquinaria y asistencia para atender a la población afectada y prevenir mayores daños ante la continuidad de las precipitaciones.
“Estamos tomando decisiones oportunas. La activación de la plataforma es el primer paso para actuar de manera articulada y proteger a nuestra población”, afirmó
Flor Saavedra López, gobernadora encargada. ¿Que acciones se tomarán?
Como parte del plan preventivo, el sector
Salud instalará puestos médicos avanzados en zonas críticas, reforzará la vigilancia epidemiológica y ejecutará campañas de fumigación para prevenir brotes de enfermedades. En Educación, se evaluará la infraestructura de colegios expuestos a lluvias para conocer su situación real y conocer si están listos para el inicio del año escolar 2026.
En tanto, el sector
Vivienda priorizará la evaluación de sistemas de agua y alcantarillado, así como la implementación de soluciones habitacionales temporales. Mientras que, en Transportes, se coordinará con Provías Nacional y Provías Descentralizado el despliegue de maquinaria pesada para reforzar carreteras y atender puntos críticos. Además, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico realizará estudios para identificar zonas en riesgo de deslizamientos.
Las autoridades también acordaron consolidar un padrón de familias en riesgo, activar programas sociales y coordinar con el
Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci, el envío de ayuda humanitaria para una respuesta inmediata ante emergencias. Asimismo, se evaluará la reubicación temporal de pobladores que habitan en zonas altamente vulnerables, como medida preventiva frente a posibles desastres.
La
gobernadora regional encargada aseguró que el monitoreo será permanente y que se priorizará la protección de la población: “Gracias a este trabajo articulado podremos reducir riesgos, salvaguardar vidas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante el eventual impacto de este fenómeno climático”, remarcó la autoridad.
La crecida del caudal del badén Juana Ríos en el distrito de Chongoyape afecta el transito vehicular. | Fuente: RPP
Se complica situación en badén Juana Ríos
La activación de las quebradas
Majin y Chiriquipe aumentaron el caudal de las aguas que atraviesan por el badén Juana Ríos en el distrito de Chongoyape, dificultando el tránsito vehicular y peatonal, así lo informaron los pobladores.
Según lo manifestado por los vecinos de la zona, pese al panorama que se presenta, los conductores de vehículos menores como las
bicicletas y motocicletas, así como los buses interprovinciales y camiones con carga transitan sin ninguna restricción y mucho menos presencia de la Policía.
Es importante precisar que por esta vía transitan los vehículos que van desde
Chiclayo a las provincias cajamarquinas de Cutervo, Santa Cruz y Chota.
Hasta este sector llegó un equipo del
Centro de Operaciones y Emergencia Regional - COER Lambayeque para evaluar los daños y proponer prontas acciones para el beneficio de la población.
En el distrito de Olmos son unos 50 los caseríos que se perjudican con el daño en las vías de acceso. | Fuente: RPP
Personas damnificadas en Olmos
El alcalde del distrito de
Olmos, Daniel Rivera, informó que al menos 700 familias requieren ayuda humanitaria urgente tras la activación de quebradas y el desborde de ríos provocados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en esta jurisdicción de la región Lambayeque.
La autoridad edil precisó que unos
50 caseríos han resultado afectados, dejando un aproximado de 800 personas damnificadas. Ante esta situación, indicó que se mantiene un monitoreo permanente en los centros poblados y zonas rurales, donde los vecinos solicitan apoyo con calaminas, plásticos y maquinaria pesada para rehabilitar los caminos vecinales que quedaron dañados por las precipitaciones.
Daniel Rivera también alertó que varios sectores permanecen sin energía eléctrica, lo que agrava las condiciones de las familias afectadas. En ese sentido, pidió la intervención urgente de las autoridades regionales y nacionales para restablecer los servicios básicos y brindar asistencia inmediata a la población perjudicada.
Las lluvias también afectan la zona rural de los distritos. | Fuente: RPP
Jayanca en riesgo por desborde de ríos
El alcalde del distrito de
Jayanca, Hermes Carillo Mori, dijo que las últimas lluvias ponen en riesgo a los caseríos Puerto Rico, San Carranco, Cahuide, El Marquéz, Pampa de Lino, Soledad, El Verde y Pan de Azúcar, debido a que los ríos Motupe y Zurita incrementaron su caudal y podrían desbordarse; situación que al parecer no fue tomada con la debida importancia.
“Lamentablemente, todo el mundo se rasga las vestiduras. Todo el mundo se apersona para la foto. Pero cuando ya pasan las
lluvias, todo el mundo se olvida. Y en ese olvido, precisamente, no se atendieron las defensas ribereñas en los ríos y por ende los caseríos de la parte baja, media y alta, corren un gran riesgo”, indicó la autoridad. Carrillo Mori remarcó que por la falta de prevención y las obras de defensa ribereña que se paralizaron, nuevamente las poblaciones de la zona rural son las que más se encuentran en riesgo.
“Aproximadamente unas
cinco mil o siete mil viviendas que se ubican en diferentes caseríos y que son de un material precario, de un material rústico, son las que mayormente se ven afectadas", concluyó.
Las obras de defensa ribereñas no fueron concluidas en el tiempo indicado. |
Fuente: RPP |
Fotógrafo: Cortesía
Motupe sin energía eléctrica
El distrito de
Motupe, en la región Lambayeque, se quedó sin energía eléctrica luego de la intensa lluvia que cayó en las últimas horas y que dejó anegadas varias calles de la localidad. La fuerte precipitación originó que se acumule agua que llegaba hasta casi las rodillas de los pobladores.
Asimismo, en el sector el Molino la crecida del caudal del
río Chiñama originó que varios camiones cargados de mango quedaran atrapados en el sector Marripón y El Arrozal, teniendo que realizar temerarias maniobras para pasar de un lado a otro. Los agricultores hicieron un llamado al Gobierno Regional para enviar maquinaria pesada a la zona.
A través de las redes sociales los pobladores recomendaron desconectar sus artefactos eléctricos para evitar cortocircuitos y el daño de sus televisores, refrigeradoras u otros.