Lluvias en Perú: Inundaciones en Olmos, desborde de río en Motupe y familias damnificadas en Lambayeque

Son muchas las afectaciones que se presentan en la región Lambayeque a causa de las lluvias. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han provocado inundaciones en el distrito de Olmos, el desborde del río en Motupe y decenas de familias damnificadas en distintos sectores de la región Lambayeque. La activación de quebradas, el colapso de caminos y la interrupción de servicios básicos han agravado la situación; por lo que, desde el Gobierno Regional se dispuso la activación de emergencia de la Plataforma Regional de Defensa Civil para monitorear las zonas críticas y coordinar el envío de ayuda humanitaria, maquinaria y asistencia para atender a la población afectada y prevenir mayores daños ante la continuidad de las precipitaciones.

“Estamos tomando decisiones oportunas. La activación de la plataforma es el primer paso para actuar de manera articulada y proteger a nuestra población”, afirmó Flor Saavedra López, gobernadora encargada.

¿Que acciones se tomarán?

Como parte del plan preventivo, el sector Salud instalará puestos médicos avanzados en zonas críticas, reforzará la vigilancia epidemiológica y ejecutará campañas de fumigación para prevenir brotes de enfermedades. En Educación, se evaluará la infraestructura de colegios expuestos a lluvias para conocer su situación real y conocer si están listos para el inicio del año escolar 2026.

En tanto, el sector Vivienda priorizará la evaluación de sistemas de agua y alcantarillado, así como la implementación de soluciones habitacionales temporales. Mientras que, en Transportes, se coordinará con Provías Nacional y Provías Descentralizado el despliegue de maquinaria pesada para reforzar carreteras y atender puntos críticos. Además, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico realizará estudios para identificar zonas en riesgo de deslizamientos.

Las autoridades también acordaron consolidar un padrón de familias en riesgo, activar programas sociales y coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci, el envío de ayuda humanitaria para una respuesta inmediata ante emergencias. Asimismo, se evaluará la reubicación temporal de pobladores que habitan en zonas altamente vulnerables, como medida preventiva frente a posibles desastres.

La gobernadora regional encargada aseguró que el monitoreo será permanente y que se priorizará la protección de la población: “Gracias a este trabajo articulado podremos reducir riesgos, salvaguardar vidas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante el eventual impacto de este fenómeno climático”, remarcó la autoridad.

La crecida del caudal del badén Juana Ríos en el distrito de Chongoyape afecta el transito vehicular. | Fuente: RPP

Se complica situación en badén Juana Ríos

La activación de las quebradas Majin y Chiriquipe aumentaron el caudal de las aguas que atraviesan por el badén Juana Ríos en el distrito de Chongoyape, dificultando el tránsito vehicular y peatonal, así lo informaron los pobladores.

Según lo manifestado por los vecinos de la zona, pese al panorama que se presenta, los conductores de vehículos menores como las bicicletas y motocicletas, así como los buses interprovinciales y camiones con carga transitan sin ninguna restricción y mucho menos presencia de la Policía.

Es importante precisar que por esta vía transitan los vehículos que van desde Chiclayo a las provincias cajamarquinas de Cutervo, Santa Cruz y Chota.

Hasta este sector llegó un equipo del Centro de Operaciones y Emergencia Regional - COER Lambayeque para evaluar los daños y proponer prontas acciones para el beneficio de la población.

En el distrito de Olmos son unos 50 los caseríos que se perjudican con el daño en las vías de acceso. | Fuente: RPP

Personas damnificadas en Olmos

El alcalde del distrito de Olmos, Daniel Rivera, informó que al menos 700 familias requieren ayuda humanitaria urgente tras la activación de quebradas y el desborde de ríos provocados por las intensas lluvias registradas en las últimas horas en esta jurisdicción de la región Lambayeque.

La autoridad edil precisó que unos 50 caseríos han resultado afectados, dejando un aproximado de 800 personas damnificadas. Ante esta situación, indicó que se mantiene un monitoreo permanente en los centros poblados y zonas rurales, donde los vecinos solicitan apoyo con calaminas, plásticos y maquinaria pesada para rehabilitar los caminos vecinales que quedaron dañados por las precipitaciones.

Daniel Rivera también alertó que varios sectores permanecen sin energía eléctrica, lo que agrava las condiciones de las familias afectadas. En ese sentido, pidió la intervención urgente de las autoridades regionales y nacionales para restablecer los servicios básicos y brindar asistencia inmediata a la población perjudicada.

Las lluvias también afectan la zona rural de los distritos. | Fuente: RPP

Jayanca en riesgo por desborde de ríos

El alcalde del distrito de Jayanca, Hermes Carillo Mori, dijo que las últimas lluvias ponen en riesgo a los caseríos Puerto Rico, San Carranco, Cahuide, El Marquéz, Pampa de Lino, Soledad, El Verde y Pan de Azúcar, debido a que los ríos Motupe y Zurita incrementaron su caudal y podrían desbordarse; situación que al parecer no fue tomada con la debida importancia.

“Lamentablemente, todo el mundo se rasga las vestiduras. Todo el mundo se apersona para la foto. Pero cuando ya pasan las lluvias, todo el mundo se olvida. Y en ese olvido, precisamente, no se atendieron las defensas ribereñas en los ríos y por ende los caseríos de la parte baja, media y alta, corren un gran riesgo”, indicó la autoridad.

Carrillo Mori remarcó que por la falta de prevención y las obras de defensa ribereña que se paralizaron, nuevamente las poblaciones de la zona rural son las que más se encuentran en riesgo.

“Aproximadamente unas cinco mil o siete mil viviendas que se ubican en diferentes caseríos y que son de un material precario, de un material rústico, son las que mayormente se ven afectadas", concluyó.