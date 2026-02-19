Llegada del Fenónemo El Niño Costero en marzo "es inminente", advierte especialista del Senamhi

Noelia Goicochea, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), aseguró que la llegada del Fenómeno El Niño Costero "es inminente" a partir del mes de marzo.

En La Rotativa del Aire, argumentó que el hecho ocurre a raíz del calentamiento del mar, que actúa como un factor precursor y que las lluvias registradas en las últimas semanas evidencian una fase de transición hacia el desarrollo del evento climático.

"Las lluvias todavía van a continuar. De hecho, el día 20 de febrero, según nuestro aviso meteorológico, tanto Tumbes como sector norte de Piura están en nivel naranja, que indica que se esperan lluvias moderadas a fuerte intensidad", informó Goicochea.

"Este calentamiento marca como un precursor de acuerdo al comunicado del Enfen, que es inminente [el Fenómeno El Niño], ha cambiado de vigilancia a alerta del Niño Costero, pues es inminente el arribo, la llegada o que se produzca el Fenómeno Niño Costero, ya que incluso en este comunicado indica que iniciaría a partir de marzo. Sin embargo, ya estas lluvias también indican que estamos ya a la transición a que es este evento", declaró.

Alerta por lluvias en el país

Como se recuerda, el Senamhi emitió una alerta nacional ante la persistencia de lluvias de fuerte intensidad que afectan tanto a la costa como a la sierra del país.

En esa línea, Goicochea sostuvo que estas precipitaciones están directamente relacionadas con el calentamiento de la temperatura superficial del mar, lo que ha activado avisos meteorológicos, en algunos casos hasta el domingo, 22 de febrero.

"Las lluvias, sobre todo en el sector norte, están siendo bastante intensas y también en sectores de la costa central y costa sur, sobre todo, en la región de Ica, que es en donde los acumulados de lluvia también han sido importantes. Incluso, se han tenido noticias de activación de quebradas. Como estaba comentando, tenemos dos avisos meteorológicos vigentes, tanto para lluvia en la costa hasta el 22 de febrero, que va incluso desde Tumbes hasta la costa de Arequipa y también el de precipitaciones en la sierra", sostuvo.