Alerta por El Niño Costero despierta preocupación en el norte del Perú [INFORME]

El Perú nuevamente en alerta por El Niño Costero. La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó a RPP que este evento climatológico iniciaría en marzo y se extendería hasta noviembre; y aunque inicialmente se prevé que su impacto no sea tan fuerte como el de años pasados, existe la posibilidad de que pase a una categoría moderada en el mes de julio.

El ingeniero Luis Vásquez, vocero del ENFEN, explicó que el incremento de la temperatura del mar ya se viene registrando. Este calentamiento generará mayor humedad en la atmósfera, lo que podría incrementar las lluvias en la costa norte del país.

“Uno de los indicios es que el incremento de la temperatura ya se viene registrando. El Niño comenzará en marzo con una condición débil; las lluvias normales se verán incrementadas con este fenómeno porque hay más humedad en la atmósfera, y se registrarán precipitaciones superiores a las normales”, señaló Vásquez.

Pese a la alerta, Vásquez consideró que es poco probable que se trate de un evento similar a El Niño Costero del 2017, que dejó un saldo de 162 fallecidos y 500 heridos, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). No obstante, remarcó que para el período de marzo a abril se esperan precipitaciones superiores a lo habitual.

El especialista comentó cuáles serían las zonas más impactadas del país: “La zona norte, las regiones que se verían afectadas son Piura, Tumbes y un poco Lambayeque. En el sur llegaría también a algunas regiones, pero con menor impacto”.

Precipitaciones ya dejan daños

A pesar de que El Niño Costero aún no ha arribado, las precipitaciones ya han dejado estragos en el Perú. El Indeci informó que se han reportado 59 fallecidos, más de 6 mil damnificados y cientos de viviendas destruidas o inhabitables a causa de la actual temporada de lluvias, principalmente en regiones andinas. En ese contexto, desde distintas regiones se teme que estas cifras crezcan, esta vez en la costa, con la llegada de El Niño Costero.

En el 2017, la ciudad lambayecana de Chiclayo fue una de las más afectadas por este fenómeno. Ante la alerta de su llegada para marzo próximo, cerca de 400 vecinos de la urbanización Los Mochicas temen nuevas inundaciones y que se repitan consecuencias como el colapso del alcantarillado.

En esa misma región, el alcalde de la provincia de Ferreñafe, Polanski Carmona, pidió apoyo al Ejecutivo porque cerca de 30 mil pobladores de la zona actualmente están en riesgo por las lluvias y le preocupa que, con la llegada de El Niño Costero, el panorama se vuelva más crítico. Según indicó, ya se observa el incremento del caudal de los ríos y la activación de quebradas.

Gerardo Reyes, vecino y teniente alcalde de la zona de Mampuesto, en Trujillo, otra ciudad que en el pasado fue golpeada por este fenómeno, instó a las autoridades a actuar con rapidez. Para ello, pidió elaborar un plan de contingencia que proteja la población y evite repetir los 8,000 damnificados que reportaron en el 2023.

Por su parte, el ENFEN anunció que seguirá monitoreando las condiciones oceánicas y atmosféricas, y emitirá nuevos informes en sus canales oficiales. El escenario de la llegada de El Niño Costero exige responsabilidad y acción inmediata. La coordinación entre autoridades y la conciencia ciudadana serán claves para enfrentar este evento y evitar que la historia de años pasados.