Ciudadanos exigen al nuevo presidente que priorice lucha contra la delincuencia: "Salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar"

Este miércoles, el Congreso de la República elegirá al nuevo jefe de Estado tras la censura de José Jerí del cargo de presidente de la Mesa Directiva del Parlamento. Los congresistas José María Balcázar, Héctor Acuña, Edgard Reymundo y María del Carmen Alva han presentado sus candidaturas para asumir el puesto, por lo que uno de ellos se convertirá en el octavo mandatario en casi 10 años.

En medio de un clima de creciente inseguridad en el Perú, los ciudadanos han expresado de manera contundente que la principal tarea del nuevo presidente debe ser la lucha contra la delincuencia.

Durante un recorrido realizado por RPP en varias calles de Lima, los usuarios han revelado sentir temor al subir a los vehículos de transporte público ante los constantes ataques a trabajadores del sector.

“El tránsito, la delincuencia, el sicariato, todas esas cosas [deben ser prioridad del nuevo mandatario]. [Siento] bastante temor ahora para subir [a los buses]. Ahorita estoy esperando a mi hija, no sé a qué hora llega. Pese a que ya tiene 18 años, igual estoy esperándola aquí hasta la hora que llegue”, señaló un ciudadano.

Otra vecina comentó sobre el ambiente de inseguridad generalizado que se percibe en la capital. En esa línea, afirmó que salir de casa se ha vuelto un riesgo constante.

“El bienestar de todos los peruanos [depende de] la delincuencia. Día a día estamos en peligro y todos los días que salimos de casa no sabemos si vamos a regresar a estar con nuestra familia. Yo creo que lo primero que deberían combatir es la delincuencia”, sostuvo.

Por otro lado, un comerciante también coincidió que el principal tema en agenda del nuevo jefe de Estado debe ser la lucha contra la criminalidad.

“Estamos inseguros ahorita viviendo. Eso es lo más primordial, la seguridad más que nada. El Gobierno tiene que enfocarse en eso”, enfatizó.

La censura de José Jerí

El Congreso de la República aprobó censurar al jefe de Estado, José Jerí, en su calidad de presidente del Parlamento.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la Representación Nacional, reunida en un pleno extraordinario, aprobó las 7 mociones de censura contra el mandatario, luego de aprobarse una cuestión de orden para que se pasara directamente a la votación, prescindiendo del debate.

Tras la censura, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que, de acuerdo con la normativa pertinente, se elegirá a un nuevo presidente de la República este miércoles, a las 6 pm.