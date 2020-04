Columnista invitado | La amistad en tiempos de coronavirus

Por Sebastián Velásquez

Psicólogo clínico, escritor de psicología y neurociencia, y editor

¿Quién no ha sentido que tener un verdadero amigo o amiga mejora su vida? Cuando estamos tristes o preocupados, ¿a quién acudimos o en quién pensamos? En esta cuarentena, ¿quién no ha deseado volver a reencontrarse con esos amigos y amigas de toda la vida? Seguro algunos estarán pensando que, primero, piensan en sus parejas o familiares. Y eso está bien, porque ellos también son sus amigos. Es que la amistad es una relación duradera con otra persona a la cual queremos y por la cual nos preocupamos, nos interesamos y deseamos que se cumplan todos sus sueños1. Es una experiencia muy genuina que sucede en todas las relaciones que cuidamos. Porque eso es lo importante: cuidarlas.

Les voy a contar una pequeña historia: yo crecí rodeado de los mejores amigos que alguien puede tener. Desde pequeños, creamos una amistad muy linda, muy pura, libre de prejuicios, libre de egoísmos, libre de estatus social y llena de honestidad. Entre todos nos cuidamos, nos protegemos y siempre pensamos en qué podemos hacer para mejorar el bienestar del otro. Incluso, aunque a veces nos cuesta mucho esfuerzo, ponemos todo de nuestra parte para lograrlo. En el camino, logré incluir a mi red de apoyo nuevos amigos, familiares, mi nana y la mejor esposa que pude soñar. Y, en esta cuarentena, tan dura para muchos, he podido sentir todo su apoyo. Todos estamos pendientes del otro, nos preguntamos cómo estamos, nos compramos comida del mercado, nos regalamos mascarillas, nos damos mensajes de aliento, nos abrazamos a distancia y nos cuidamos mutuamente. Porque eso es la amistad: el amor más desinteresado que puede existir.

Ustedes se preguntarán por qué les cuento todo esto. Lo hago por dos razones: en primer lugar, quiero hacerles sentir que la amistad puede ayudarnos a incrementar nuestro bienestar incluso en esta época tan difícil; en segundo lugar, quiero ayudarlos a mejorar sus relaciones.

¿La amistad puede hacernos sentir mejor?

La amistad no solo puede hacernos sentir bien, sino que también puede mejorar nuestra salud. Parece mágico, pero es tan real como un abrazo. Y es que el secreto que esconde la amistad y que está detrás de todo es que reduce nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestro temor y nuestra tristeza. Por eso nos sentimos de mejor humor, pensamos de forma más positiva, estamos más motivados, nuestra fuerza de voluntad es mayor, podemos afrontar mejor las situaciones difíciles, nos sentimos acompañados, nuestra autoestima crece e, incluso, mejora nuestra atención y memoria. Como también se fortalece nuestro sistema inmunológico, porque el bajo nivel de estrés hace que nuestro organismo funcione mejor, tenemos menos problemas cardíacos y menos dolencias físicas2,3,4,5. En resumen, nos sentimos mejor a todo nivel.

Y, ¿qué puedo hacer para mejorar mis relaciones?

Les dejo algunas sugerencias que pueden realizar en este tiempo de cuarentena:

Seamos el amigo que siempre hemos querido tener: es el consejo más importante en toda amistad, así que tratemos a nuestros amigos como nos gustaría ser tratados.

Aprendamos a abrirnos con nuestros amigos: contémosles qué nos sucede en la actualidad sin temor.

Recordemos nuestras memorias felices: hablemos con ellos de esos momentos que nos hicieron reír.

Seamos capaces de mostrarnos vulnerables: contar algunos temas que son muy fuertes para nosotros nos dejan vulnerables, pero atrevámonos, porque nos acercará más a nuestros amigos y creará confianza.

No olvidemos esas fechas importantes: anotemos las fechas significativas en la vida de nuestros amigos6, como cumpleaños, aniversarios, logros o eventos difíciles, y estemos cerca de ellos esos días.

Planeen actividades en conjunto: aunque estamos en aislamiento social, podemos planificar actividades que podemos realizar vía virtual o cuando todo acabe.

Escribamos cartas de agradecimiento: hagamos un espacio en nuestra agenda para escribirles a nuestros amigos por qué estamos agradecidos con ellos6 y cuánto los queremos.



Enviemos postales divertidas: podemos enviar por la red social de nuestra preferencia, stickers divertidos, gifs graciosos o memes que tengan sentido para nuestros amigos.

Mostremos genuino interés en ellos: preguntémosles cómo están, cómo se están sintiendo, que está pasando de nuevo en sus vidas y escuchémoslos con atención, sin juzgar. Y si desean espacio, también seamos capaces de brindárselo.

No los juzguemos o tengamos expectativas muy altas: la amistad se basa en el compromiso desinteresado, así que aceptemos a nuestros amigos cómo son. Ellos harán lo mismo con nosotros.

La amistad puede ser una de las cosas más bonitas que nos sucedan en la vida, así que aprendamos a valorarla y realicemos nuestro mejor esfuerzo para conservarla.

Referencias

(1) American Psychological Association. (s. f.). Friendship. En APA Dictionary of Psychology. Recuperado en 24 de abril de 2020, de https://dictionary.apa.org/friendship

(2) Robinson, L., Artley, A., Smith, M., & Segal, J. (junio, 2019). Making Good Friends. Help Guide. Recuperado de https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/making-good-friends.htm

(3) Waldinger, R. (junio, 2017). Can relationships boost longevity and well-being? Harvard Health Letter. Recuperado de https://www.health.harvard.edu/mental-health/can-relationships-boost-longevity-and-well-being

(4) The health benefits of strong relationships. (agosto, 2019). Harvard Women's Health Watch. Recuperado de https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/the-health-benefits-of-strong-relationships

(5) Bakalim, O., & Taşdelen-Karçkay, A. (2016). Friendship Quality and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Perceived Social Support. International Online Journal of Educational Sciences, 8(4), 1-9. doi:10.15345/iojes.2016.04.001

(6) Bonior, A. (septiembre, 2018). 10 Quick Ways to Strengthen a Friendship. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/friendship-20/201809/10-quick-ways-strengthen-friendship

| Fuente: Freeimages

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, representantes o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.