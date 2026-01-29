Corredores rosados: ATU implementará desde finales de marzo carriles exclusivos para conectar el Callao y Lima

Los dos primeros iniciarán su operación a fines de marzo en Tomás Valle y el eje vial Venezuela–Grau–Sáenz Peña para mejorar la fluidez del transporte público.

Las avenidas Tomás Valle, Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, que conectan el Callao con Lima, formarán parte de los primeros dos corredores rosados —es decir, carriles exclusivos para buses— que implementará la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante este año entre ambas jurisdicciones. En total, serán ocho corredores rosados al 2030, como parte de las mejoras operacionales que buscan reducir los tiempos de viaje del transporte público.

Así lo anunció el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, quien detalló que hacia fines de marzo iniciará la operación de los dos primeros corredores rosados. Entre los meses de abril y junio se inaugurará el tercer corredor en la avenida Perú–Bertello–Izaguirre; y en el segundo semestre se continuará con dos corredores más en las avenidas Haya de la Torre y Dos de Mayo.

El titular de la ATU destacó que esta iniciativa permitirá mejorar el acceso y la fluidez del transporte público en zonas como el Mercado Central del Callao, el Hospital Daniel A. Carrión y el Hospital Sabogal, Mallplaza Bellavista, el Gobierno Regional del Callao, el Hospital Negreiros y el Mercado Santa Rosa, mejorando la conexión hacia Plaza Lima Norte, entre otros puntos.

Posteriormente, en 2027, se incorporará el sexto corredor en la avenida Dominicos. Luego, hasta el 2030, se prevé la implementación de dos corredores más en la avenida Gambetta y en el eje vial de las avenidas 200 Millas y Constructores.

Hernández también destacó que “la implementación de estos corredores rosados facilitará el traslado más rápido de bomberos, ambulancias y policías que se dirijan a atender alguna emergencia”. Asimismo, indicó que estas iniciativas son posibles gracias al esfuerzo de la Municipalidad Provincial del Callao por mejorar la infraestructura vial.

De manera complementaria, hacia fines de 2026 y comienzos de 2027, se plantea el despliegue progresivo de servicios alimentadores del Metropolitano en ejes como Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Los Alisos. La medida apunta a avanzar hacia una integración física, operativa y tarifaria, además de una transición ordenada hacia servicios de mayor capacidad.

La implementación de estos carriles exclusivos forma parte del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao (PMU), que contempla más de 200 proyectos orientados a mejorar la movilidad urbana y la experiencia de viaje de los ciudadanos.