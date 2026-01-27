ATU suspendió a conductor del Metropolitano que fue grabado cuando usaba su celular mientras manejaba

El video, que se difundió por redes sociales, mostró a un chofer del servicio utilizando un teléfono y audífonos pese a que estaba conduciendo por la Vía Expresa, una conducta que para la entidad constituye una falta muy grave.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció este martes la suspensión inmediata de un conductor del Metropolitano que estaba manejando una unidad por la Vía Expresa mientras usaba su celular al mismo tiempo.

Según la institución, se tomó esta decisión luego de conocer un video difundido en redes sociales en el que se observa que el chofer intenta enviar mensajes por teléfono y además usa audifonos mientras conducía, una conducta que "constituye una falta muy grave y pone en riesgo la seguridad de los usuarios".

"Tras la verificación de las imágenes, la entidad adoptó las medidas correspondientes en coordinación con el concesionario, en estricto cumplimiento de la normativa vigente", se lee en el comunicado. La ATU no brindó el nombre del conductor ni precisó qué día sucedió este hecho.

"La ATU reafirma su política de tolerancia cero frente a conductas que comprometen la seguridad vial y exhorta a los operadores y conductores del transporte público a cumplir de manera rigurosa las normas", expresó la institución.