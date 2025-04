Defensoría del Pueblo y asociaciones de motociclistas acuerdan propuestas sobre límites en el uso de estos vehículos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras conocerse la propuesta de la Defensoría del Pueblo para que se prohíba durante doce horas el uso de las motos lineales en ciudades donde aplica el estado de emergencia, el titular de esta entidad, Josué Gutiérrez, enfatizó que la iniciativa busca erradicar la criminalidad en el país.

En Enfoque de los sábados, Gutiérrez sostuvo que otra de sus propuestas -prohibir que más de una persona transite en moto lineal- ha sido aceptado en la comunidad de motociclistas, con quienes, dijo, se han consensuado estas iniciativas a fin de hacerle frente a la delincuencia.

Según el defensor del Pueblo, este gremio ha acercado otro proyecto: incluir un chip en las placas que permita registrar la trazabilidad y vigilancia de sus unidades.

Sobre dicha propuesta, Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, indicó que fue acercada al Ministerio de Transportes en enero pasado, por lo que exhortó a las autoridades a impulsar el uso de la tecnología para la identificación de motocicletas.

"Cuando se hace un operativo en media hora, 40 minutos, puedes intervenir a 20 motos. Con este chip y con los escáneres RFID, en 10 minutos puedes fiscalizar a 500 motos", mencionó.

"Este chip RFID va a estar en nuestra placa, en nuestro faro delantero, que ya se ha conversado esto con el MTC. ¿Para qué? Para que la fiscalización sea electrónica, ya no pasiva, ya no con los policías", agregó.

Precisó que este sistema permitirá identificar con mayor rapidez si una moto es propiedad del conductor o si ha sido robada y su placa fue manipulada.

"Nosotros estamos prestos a entregar los documentos cada vez que se nos pida. Vuelvo a decir, que se sancionen a todos los motociclistas que no respeten el Reglamento Nacional de Tránsito, que utilizan la moto para delinquir, que se sancione", remarcó Mendoza.

Motociclistas colaboran con Defensoría

Gutiérrez resaltó que el gremio de motociclistas se ha mostrado presto a que se ejecuten estas medidas, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades.

"Los más de tres millones y medio de motociclistas que somos a nivel nacional, somos conscientes de toda esta inseguridad que está pasando, y vuelvo a repetir, nosotros también somos parte de esa inseguridad, porque se roban las motos, balean a los delivery, les quitan sus mercaderías", apuntó Mendoza.

Sostuvo que las agrupaciones de motociclistas han implementado sus propias medidas, como la realización de un 'Plan cerco' ante casos de robos de las unidades, en el que más de 80 grupos se unen cuando uno de sus miembros es víctima de la delincuencia.

"Avisamos por estos grupos de WhatsApp, que están digitalizados, por ejemplo, Norte, Callao, Sur 3, Sudeste, y si alguien ve la moto, avisa e inmediatamente nosotros salimos, como las rondas campesinas (...) Todas las motos son identificables", comentó.

Por su parte, Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, dijo que su comunidad puede convertirse en aliada de la ciudadanía para frenar la inseguridad.

"Nosotros podemos ser los aliados del Gobierno para contribuir a la seguridad nacional, no nos vean como enemigos, no nos vean que nosotros nos encaprichemos. La moto no roba, roba el delincuente", aseguró.

"Este engranaje de seguridad les compete a todos, no solo a la sociedad civil, también nos ha convocado, también compete al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Transportes para que todos apoyen, y es un engranaje que tiene que estar calibrado al 100 %", aseveró.