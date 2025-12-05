Detienen a delegado de Barbados acusado de actos contra el pudor en agravio de una trabajadora

El ciudadano extranjero fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias e investigaciones de ley correspondientes. | Fuente: RPP

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó, a través de un comunicado oficial, la detención y expulsión de un miembro de la delegación de Barbados acusado de atentar contra la integridad de una mujer durante el desarrollo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El detenido ha sido identificado como Bruce Christopher d Barbadian, de 61 años, quien se desempeñaba como delegado de Cricket de su país.

Según la información oficial, el sujeto fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto delito contra la libertad, en la modalidad de actos contra el pudor y/o actos de connotación sexual. La víctima sería una trabajadora del hotel donde la delegación extranjera se encontraba hospedada.

Separación inmediata

Tras conocerse los hechos, el IPD coordinó de inmediato con la jefa de Misión de Barbados. Como resultado, se dispuso que Bruce Christopher sea "separado y expulsado de toda actividad" relacionada con el evento deportivo.

En su pronunciamiento, el ente rector del deporte nacional expresó su "rechazo categórico" ante este repudiable suceso.

"Reafirmamos que en el IPD no toleramos ningún tipo de agresión ni conducta que vulnere la integridad de las personas", se lee en el documento, donde aseguran que se mantendrán vigilantes del proceso judicial.