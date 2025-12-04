Últimas Noticias
¡Orgullo peruano! Angelo Caro logró medalla de oro en el skateboarding de los Juegos Bolivarianos

Ángelo Caro logró el primer lugar en la modalidad Street masculina de skateboarding.
Ángelo Caro logró el primer lugar en la modalidad Street masculina de skateboarding. | Fuente: IPD
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Angelo Caro destacó con sus maniobras en el Complejo Deportivo Costa Verde IPD en el distrito de San Miguel.

Nueva presea dorada. Angelo Caro se coronó campeón de skateboarding en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, adjudicándose la medalla de oro en la modalidad de Street masculina.

El deportista peruano de 26 años se impuso al obtener un puntaje de 239.83, dejando en el camino a sus rivales en la competencia que se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Costa Verde IPD en el distrito de San Miguel.

Caro deslumbró con su participación y se colocó en el tope del podio. En el segundo lugar quedó el colombiano Luis Gonzalez con un puntaje de 152.96, así obtuvo la medalla de planta, mientras que el bronce lo ganó el chileno Matías Floto (144.59).

Por su parte, Marco Fernández de Paraguay y Jhoel Escudero de Bolivia acabaron en los últimos puestos de la clasificación.

Juegos Bolivarianos 2025 Juegos Bolivarianos Angelo Caro

