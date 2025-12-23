Elecciones 2026: quiénes son los candidatos invitados al Senado y por qué agrupación postularán

Este 23 de diciembre, a las 11:59:59 de la noche, vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten de manera presencial, ante los Jurados Electorales Especiales, sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Generales 2026.

En la modalidad virtual, el envío de las solicitudes podrá realizarse hasta el mediodía del 24 de diciembre, a través de la plataforma Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones.

Hasta el cierre de esta nota (18:50 pm del 23 de diciembre) un total de 15 agrupaciones políticas habían solicitado la inscripción de sus listas al Senado a nivel nacional (por distrito único electoral) ante el JEE Lima Centro 2.

¿Qué candidatos van como invitados al Senado?

Según la Ley de Organizaciones Políticas establece que hasta un "20% de la totalidad de candidatos al Congreso, al consejo regional y a los concejos municipales puede ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política que disponga el estatuto". Es decir, que un 20% de candidatos pueden ser invitados por el partido, sin necesariamente militar en este.

A continuación, algunos personajes más conocidos, mediáticos o con trayectoria política que se suman a las candidaturas de invitados para el Senado a nivel nacional.

Renovación Popular

Según pudo revisar El Poder en tus Manos en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el partido Renovación Popular ha incluido a Absalón Vásquez, exministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Fujimori (1992-1996), como parte de su lista al Senado a nivel nacional con el número 5, mientras que Gladys Echaíz, actual congresista del mismo partido, también figura como candidata al Senado con el 6

Otras figuras que han sido incorporadas como candidatos designados a nivel nacional son Jorge Solís, expresidente del directorio de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo con el número 7 y Paolo Maldonado Farje, exfutbolista de Universitario de Deportes, con el 19.

Bajo la modalidad de Distrito Múltiple (por región), Renovación Popular ha solicitado la inscripción de los actuales congresistas Patricia Chirinos (por Callao con el 1) y José Cueto (por Lima con el número 3). También aparece el vicealmirante en retiro, Francisco Calisto Giampetri, como candidato para el Senado por Lima Metropolitana.

A su vez, se solicitó la inscripción del exgobernador de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán (por Piura) y el exgobernador regional de Lima Provincias, Javier Alvarado Gonzáles del Valle al Senado (por Lima Región).

Podemos Perú

El partido Podemos Perú de José Luna Gálvez ha incluido a Herminia Chino, madre de Bettsy Chávez Chino -expremier condenada a 11 años de prisión por el intento de golpe de Pedro Castillo- como candidata al Senado Naciona con el número 6.

También aparecen los actuales congresistas Guido Bellido (número 5) y Edgar Tello (número 9) como candidatos al Senado Nacional, junto al exministro de Energía y Minas durante el gobierno de Pedro Castillo, Eduardo Gonzáles Toro con el número 13.

En el caso de los candidatos por Distrito Múltiple figuran José Cevasco, exoficial mayor del Congreso de la República como postulante al Senado por Lima y Juanita María del Carmen Pastor Talledo, esposa de Daniel Urresti, exministro del Interior condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Fuerza Popular

El partido Fuerza Popular, cuya candidata es Keiko Fujimori Higuchi, ha incluido al exjefe del Comando de Fuerzas Armadas, César Astudillo, como candidato designado para el Senado a nivel nacional con el 5. Del mismo modo agregó al excongresista Carlos Mesía como postulante para el Senado bajo la modalidad de designado con el número 9.

Alianza Para el Progreso

El partido Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña Peralta, formalizó la candidatura al Senado Nacional de Juan José Santivañez, exministro del Interior durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, quien postulará en la categoría de designado con el número 5.

El excongresista Roberto Vieira Portugal también fue incluido para postular por el Senado a nivel nacional con el 7.

Por Distrito Múltiple al Callao postulará Raúl Valencia Medina, exdirector general de la Universidad Nacional César Vallejo (Campus Callao).

Ahora Nación

La agrupación liderada por Alfonso López Chau incluyó a la exministra de Educación, Patricia Correa, como candidata al Senado a nivel nacional con el número 2. La acompañan la expremier Mirtha Vásquez con el número 4, la excongresista Ruth Luque con el número 8 y el fundador de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Jaime Delgado con el número 5.

Cooperación popular

La agrupación liderada por Yonhy Lescano ha incluido a las siguientes personas como candidatos al Senado Nacional. Por un lado figuran el actual congresista Carlos Zeballos quien postulará como senador con el número 3. El excongresista Walter Acha también aparece en la lista ingresada ante el Jurado Electoral Especial con el número 7.

Por otro lado, figura el abogado de Pedro Castillo, Carlos Alberto Torres Caro, quien -a fines de noviembre- protanizó un bochornoso incidente en el Congreso de la República siendo expulsado del hemiciclo, cuando hizo una comparación entre el programa de YouTube "Hablando Huevadas" y lo que se discutía en el Congreso de la República. Torres Caro postulará con el número 9.

También aparece el dirigente Miguel Ángel Palomino Pedraza, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, como postulante al Senado con el 11.

Un camino diferente

El partido Un Camino Diferente, cuya candidata a la presidencia es Rosario Fernández -hermana de Arturo Fernández-, tiene en sus listas para el Senado con el número 1, al excomandante Raúl Prado Ravines, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el denominado caso "Escuadrón de la Muerte".

Demócrata Verde

Por su parte el partido político Demócrata Verde, liderado por Alex Fernández, inscribió como candidato invitado al Senado Nacional a Henry Augusto Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo, con el número 3.

Unidad Nacional

El partido de Roberto Chiabra, Unidad Nacional, también inscribió como candidata invitada al Senado Nacional a Madeleine Burns, exviceministra de Turismo durante el gobierno de Dina Boluarte, con el número 6. También incluyó al exdecano del Colegio de Contadores Públicos del Perú, Onofre Francisco Pizarro, con el número 9.

Partido Cívico Obras

En el Partido Cívico Obras incluyó a Walter Gago Rodríguez como candidato al Senado Nacional con el número 3. Gago Rodríguez fue candidato por la región Lima en las Elecciones Generales 2021 con Unión por el Perú.

Partido Patriótico del Perú

En al Partido Patriótico del Perú (PPP) incluyó Iván Rojas, exjefe de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, con el número 3.

Libertad Popular

El partido liderado por Rafael Belaúnde Llosa incluyó en su lista de invitados para el Senado Nacional a Raúl Canelo, abogado y profesor universitario con el número 3. También figura el excongresista Gino Costa, como candidato con el número 5.

Alianza Electoral Venceremos

La Alianza Electoral Venceremos, cuyo candidato presidencial es Ronald Atencio, presentó su lista de candidatos al Senado Nacional, liderada por Duberlí Rodríguez como designado con el número 1. Rodríguez fue presidente del Poder Judicial entre el 2017 y el 2018, y este año su partido político Unidad Popular, no alcanzó la inscripción para participar en las Elecciones Generales 2026.

Avanza País

El partido Avanza País ingresó su lista de candidatos al Senado Nacional ante el JEE Lima Centro 2. Como parte de los candidatos invitados al Senado figuran Maria Cecilia Bakula Budge, historiadora e investigadora peruana con el número 4. También aparece Augusto Peñaloza, empresario peruano conocido como el "Tío Rockefeller" en programas de streaming con el número 5.

Partido País para Todos

La agrupación País para Todos, quien tiene como candidato a Carlos Álvarez, presentó su lista al Senado Nacional. En ella aparecen la exprocuradora Julia Príncipe como postulante al Senado con el número 1. También figuran los excongresistas Juan Sheput con el número 4, Marco Tulio Falconí con el número 6 y Edward Málaga con el 10.

Cabe resaltar que el 23 de diciembre vence el plazo para que las 38 organizaciones políticas habilitadas soliciten la inscripción de sus candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias, así como a las listas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, de cara a las elecciones del 12 de abril de 2026. Las organizaciones que lo soliciten de forma virtual pueden hacerlo hasta el 24 de diciembre a las 12:00 pm. Toda la información sobre el desarrollo de la elecciones la puede encontrar en la cobertura de El Poder en tus Manos.