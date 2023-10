Solo existen 43 Hogares de Refugio Temporal para mujeres víctimas de violencia en todo el Perú

Cada día en nuestro país, 300 mujeres denuncian haber sido víctimas de actos de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica. Según cifras del Ministerio de la Mujer revisadas por RPP Data, solo entre enero y agosto de este año, se han reportado 95,218 casos.

Pese a ello, los lugares que deberían acoger a las víctimas, denominados Hogares de Refugio Temporal (HRT), son insuficientes. De acuerdo a cifras oficiales, en todo el país solo contamos con 43 de estos espacios, que son dirigidos principalmente a mujeres que están en riesgo de feminicidio o cuya integridad física o mental esté en peligro.

Actualidad Gobiernos locales y regionales desconocen que la creación de Hogares de Refugio Temporal también es su responsabilidad, advierte la Defensoría del Pueblo.

“Estos servicios son muy importantes porque entran a tallar cuando las víctimas sobrevivientes de violencia no tienen a dónde ir o refugiarse y también ahí se recibe a sus hijos e hijas. [Sin embargo], su existencia es limitada e insuficiente para la cantidad de población y los índices altos de violencia”, sostiene Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

De los 43 hogares refugio temporal que existen, 22 son administrados por el Ministerio de la Mujer; 8 por gobiernos regionales y locales; 10 por la Beneficencia Pública y sociedad civil y 3 por la Iglesia Católica, según información de esta entidad.

Gobiernos regionales y locales no priorizan la creación de más Hogares de Refugio Temporal

De acuerdo a la Ley 30364, es política permanente del Estado la creación de Hogares de Refugio Temporal. Esta responsabilidad recae en los gobiernos regionales y locales (provinciales y distritales); sin embargo, no le están dando la prioridad necesaria. Así lo indica Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. "Las autoridades no están enfatizando este tipo de intervenciones y proyectos (...) No los presupuestan ni implementan. Inclusive muchos de estos hogares refugio no se encuentran en condiciones óptimas para operar, en términos de infraestructura y en la prestación del servicio", detalla.

Esto último también ha sido reportado en las intervenciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo en estos espacios. “Estos hogares no solo sirven para refugiar a las víctimas, sino que deben tener una intervención integral de orientación terapéutica, de recuperación, de acompañamiento social, para que estas víctimas puedan ser atendidas a ese nivel”, comenta Portal.

Sin embargo, hay gobiernos regionales y locales que desconocen que gestionar los Hogares de Refugio Temporal también es parte de sus obligaciones, resalta la vocera. "Se debe poner en agenda de los alcaldes y gobernadores regionales la creación de estos servicios. Muchas veces se privilegia la seguridad ciudadana, que es un aspecto importante, pero la problemática de la violencia contras las mujeres y niñas, niños y adolescentes también es urgente", refiere.

Lima Metropolitana: 26 mil denuncias y solo dos Hogares Refugio Temporal

La ciudad que más casos de violencia registra es Lima Metropolitana. Entre enero y agosto de este año, se han registrado 26,047 denuncias, de acuerdo a data del Ministerio de la Mujer. Pese a ello, solo existen dos hogares refugio temporal y uno de ellos fue inaugurado el 10 de octubre de este año.

“Aceptamos y albergamos a mujeres en vulnerabilidad absoluta, que no tienen un soporte familiar, económico o social para el sostenimiento. Allí les damos la atención necesaria de manera psicológica, legal y social”, explica Jessenia Muñoz, subgerenta de la Mujer de la Municipalidad de Lima.

Consultamos a la funcionaria por qué existen tan pocos hogares refugio en todo Lima, e indicó que "cada distrito debería tener uno por ley. [Por eso, lo que nos corresponde] es llamar a los demás distritos a que cumplan con aperturar sus hogares refugio temporal y brindarles la asistencia técnica necesaria".

Para la especialista en gestión pública, Karla Gaviño, este tema no se debe dejar solo a manos de los gobiernos regionales y locales, si no que se debe ejecutar a nivel de Estado. "Se necesita una acción mucho más articulada, porque [toda la sociedad se ve afectada] al no prever, atender o reaccionar ante la violencia contra la mujer. Designar presupuesto, y sobre todo saber utilizarlo, es importante para atender este problema, que tomará décadas poder superarlo", finaliza.