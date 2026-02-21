Últimas Noticias
El fuerte mensaje de Javier Rabanal tras empate final de Sporting Cristal: "No había indicación de meternos atrás"

El entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El entrenador de Universitario analizó el empate ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.

El entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, no esquivó responsabilidades tras el empate ante Sporting Cristal, en partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

Rabanal afirmó que Universitario no fue efectivo cuando estaban cerca de sellar el triunfo en el estadio Alberto Gallardo. “No hemos sabido marcar en las ocasiones que tuvimos. Luego, incomprensiblemente, nos metimos atrás mucho antes de que quitáramos un delantero. Creo que nos hemos equivocado metiendo tantos balones por dentro buscando a Valera", señaló.

"Llegó un momento en que solo nos dedicamos a despejar esperando que no llegue nada más. Lo normal era que hacíamos el tercero o nos empataban. Deberemos analizar en qué momento se decidió que nos metiéramos tan atrás”, agregó.

Asimismo, el entrenador español dejó en claro que no dio la indicación a sus jugadores de retroceder cuando el marcador era a favor.

“No había indicación de meternos atrás, aun con los delanteros lo hicimos. El equipo está muy hecho a esos tres centrales y allí entra Ancajima, ya que a Concha no le daba para defender. Debimos tener más posibilidades para salir a la contra, pero hemos intentado la solución que todos entendíamos para defender el arco y, al final, hicimos todo al revés”, concluyó.

