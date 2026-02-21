Lluvias golpean Piura: un hombre murió y los damnificados bordean el millar

Las intensas lluvias que se están registrando en la región Piura van dejando, hasta el momento, un hombre fallecido, casi mil damnificados, más de siete mil personas afectadas, 3 160 viviendas afectadas, de las cuales 428 ya se han declarado como inhabitables, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura (COER-Piura).

La corresponsal de RPP en Piura informó que la víctima mortal es un comerciante que vendía mango y limón, quien perdió la vida en la quebrada Sol Sol, en el sector Pacchas, en Chulucanas, cuando regresaba en motocicleta desde Tambo Grande.

Según nuestro periodista, la quebrada se encontraba activada por las lluvias y la corriente arrastró al hombre y provocó su muerte por ahogamiento.

Peligro para las familias

Por otro lado, hay familias que están poniendo en riesgo sus vidas al intentar cruzar a través de estos caudales que se han incrementado con las lluvias.

Es el caso de una familia en el distrito de Sullana, y debido a que el agua cubrió la casa y las vías, tuvieron que tomarse de las manos y formar una especie de cadena humana para cruzar la calle y de esta forma evitar que sean llevados por la fuerza de la corriente.

Esta acción permitió que el grupo llegara a una zona segura mientras el flujo de agua continuaba ingresando a las casas y bloqueaba el tránsito peatonal.

Situación en Piura

Según el Senamhi, el río Chira ha entrado en alerta de umbral rojo, debido al caudal que ha alcanzado 1 832 metros cúbicos.

Esta situación genera un riesgo de desborde que afectaría a los caseríos de La Huaca, Amotape, El Arenal, Vichayal, Tamarindo, Miguel Checa, Salitral, Marcavelica y Querecotillo.

Hasta el momento, continúan las lluvias en distintas provincias como Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Piura y se han activado protocolos de emergencia ante el incremento de los caudales.

Asimismo, hay activación de 25 quebradas y caseríos aislados, como por ejemplo Chalaco, Yamango o Sapillica.

Los deslizamientos han bloqueado el tránsito y las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de las nuevas precipitaciones.