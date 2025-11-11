Gobierno eleva los topes de Obras por Impuestos para impulsar inversión

El nuevo Decreto Supremo incrementa en 50 % la capacidad de los gobiernos regionales y locales para ejecutar proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

En el marco del segundo día del Consejo de Estado Regional (CER) 2025, el presidente de la República, José Jerí, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, firmaron el Decreto Supremo que eleva los topes máximos de capacidad anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), destinados a la ejecución de proyectos mediante Obras por Impuestos (OxI).

El nuevo marco establece un incremento de 50 % respecto a los topes anteriores, alcanzando S/ 66 838 millones en total, la cifra más alta desde la creación de este mecanismo. De ese monto, S/ 32 589 millones corresponden a Gobiernos regionales y S/ 34 249 millones a Gobiernos locales. Entre las regiones con mayor capacidad destacan Piura, Cusco, Junín, Loreto y Cajamarca.

“La actualización de los topes OxI reafirma nuestro compromiso con una inversión descentralizada, eficiente y responsable. Ampliamos la capacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar obras que mejoren la calidad de vida de las personas y fortalezcan la confianza en la economía peruana”, destacó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Durante la misma jornada, ProInversión, el Gobierno Regional de Arequipa y la Autoridad Portuaria Nacional, con la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscribieron un convenio para impulsar los estudios y la promoción del proyecto “Megapuerto de las Américas – Corío”, que busca convertir al sur del país en un nodo logístico portuario de alcance continental.

El proyecto prevé movilizar hasta 100 millones de toneladas métricas de carga al año, a través de un diseño multimodal que integrará transporte marítimo, ferroviario, terrestre y aéreo.

“La articulación entre el Estado, los gobiernos regionales y el sector privado nos permite avanzar en proyectos de gran envergadura que generan empleo, competitividad y desarrollo sostenible. Desde el MEF seguiremos impulsando mecanismos innovadores de financiamiento que consoliden la confianza para invertir”, subrayó la ministra Miralles.